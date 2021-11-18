Hyundai, elektrik motorlu konsept SUV'u Seven'ı tanıttı. Bir otomobilden ziyade ofisi andıran aracın hiçbir teknik özelliği bilinmiyor. Seven en çok, ilginç tasarımıyla tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Otomotiv sektöründe dengeler değişmeye devam ederken şirketler, elektrikli otomobil devriminden geri kalmak istemiyorlar. Hemen her otomobil üreticisi, elektrikle çalışan otomobil ya da otomobil konseptini tanıtımına devam ederken Hyundai, "Seven" olarak isimlendirdiği yeni konsept elektriklisini duyurdu.

Hyundai Seven, modern olduğu kadar da iri ve agresif bir tasarıma sahip. Kaput ile tamponun birleştiği bölümü boydan boya kaplayan incecik bir LED far tasarımına sahip olan araç, tamponun alt kısmına yerleştirilen ızgara benzeri yapıda yer alan farlarla destekleniyor. Aracın arkasında ise TIR gibi araçlarda kullanılan ve kedi gözü diye tabir edilen yapıya benzeyen bir aydınlatma bölümü yer alıyor. Bu bölüm, aracın arka kısmını tamamen çevrelemiş durumda ve açıkçası garip görünüyor.

Karşınızda Hyundai'ın yeni elektrikli konsepti Seven

Hyundai Seven, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere bir SUV. Şirketin çeşitli modellerinde karşımıza çıkan E-GMP isimli platform üzerine kurulan araç, orta bölümden açılan kapı tasarımına sahip. Aracın iç kısmına baktığımızda ise bir otomobilden ziyade ofis benzeri yapıyla karşılaşıyoruz. Bu yapı tüketicilerin ilgisini çeker mi? Bu konuda pek de emin değiliz...

Hyundai'ın yeni elektrikli konsepti, bir direksiyona bile sahip değil. Aracın ön paneli tabiri caizse çalışma masası gibi. Şirket teknik detay vermediğinden, Seven'ın nasıl kullanılacağına dair bir bilgi veremiyoruz.

Teknik detay demişken, Hyundai Seven'ın motor özelliklerine de değinilmedi. Aslında aracın bu hali, Seven'da bir motor olup olmadığını da düşündürmedi değil... Ancak E-GMP'den yola çıkarak yapılmış bazı tahminler ver. Örneğin bu aracın 350 kilowatt'lık şarj desteği sunması, yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar 10 dakikada şarj olması bekleniyor. Aracın menzilinin ise 480 kilometre civarında olması bekleniyor.

İçeriğimizde sık sık dile getirdiğimiz gibi, Seven bir konsept araç. Yani bu aracı yollarda hiçbir zaman göremeyebiliriz. Ya da şirket, aracı daha gerçekçi hale getirip üretebilir. Tüm bunlar, önümüzdeki dönemlerde netleşecek...