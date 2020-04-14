İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle ilgili doğru bilgileri vatandaşlara ulaştırabilmek için bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalara tek bir ekrandan ulaşılabiliyor.

Dünya, uzunca bir süredir koronavirüs salgınının etkisi altında. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, çok kısa bir süre içerisinde diğer ülkelere de yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü, bu virüs salgınını pandemi, yani küresel salgın olarak ilan etti. Virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı, bir süredir ülkemizdeki insanların da hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor.

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle önemli tedbirler aldı. Öyle ki bir süredir okullar tatil ve çalışanlar, mümkün olduğunca işlerini evlerinden yönetiyorlar. Ayrıca ülke genelinde 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza yönelik sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor. Elbette böylesi kritik bir süreçte onlarca yalan yanlış bilgi kolaylıkla yayılabiliyor ve yetkililer, doğru bilgiyi vatandaşa ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Koronavirüsle ilgili gelişmeler, tek bir ekrandan takip edilebilecek

Şimdiyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için yeni bir internet sitesi oluşturdu. Bu internet sitesi sayesinde İstanbul'daki vatandaşlarımız, yaşadıkları şehirle ilgili güncel bilgilerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan güncel açıklamalara kolaylıkla erişebilecekler. Böylelikle vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri tek bir ekrandan kontrol edebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu internet sitesinde önemli telefon numaralarını da paylaşıyor ve belediye kapsamında neler yapıldığını anlatıyor. Yani vatandaşlar, bu internet sitesi üzerinden belediyenin yaptığı çalışmaları öğrenme imkanı yakalarken acil bir durum anında aranması gereken telefon numaralarına da kolaylıkla erişebiliyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle oluşturduğu internet sitesi, gelecek nesiller için bir "siber arşiv" olarak nitelendiriliyor. Çünkü salgın sona erip yaşam yeniden olağan haline döndüğünde bu süreçle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, bu internet sitesini kullanarak süreç içerisinde hem Türkiye hem de dünyada neler yaşandığını öğrenme imkanı yakalamış olacaklar.

Eğer sizler de koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip edip; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları tek bir ekran üzerinden görüntülemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs için oluşturduğu internet sitesine erişebilirsiniz.