Mikroçip krizinden etkilenen son şirket Ford oldu. KAP'a yapılan açıklamaya göre FORD, nisanın ilk haftasında üretime 6 günlüğüne ara verecek. Şirket, kararına gerekçe olarak bileşen tedariğindeki aksaklıkları gösterdi.

Otomotiv devlerinin bir bir üretim durdurma kararı aldıklarını açıklamasına neden olan “mikroçip krizi”, son olarak dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford’u da vurdu. Daha önce Türkiye’den Oyak Renault ve TOFAŞ, dünya genelinde ise Toyota, Volvo ve Honda gibi şirketlerin oluşturduğu üretime ara veren şirketler kervanına şimdi de Ford Otomotiv katıldı.

Sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunan Ford Otomotiv A.Ş., fabrikasını 6 gün süreyle kapatacağını duyurdu. Buna göre Ford’un Türkiye’deki fabrikasında 3 Nisan ile 9 Nisan tarihleri arasında üretim olmayacak. Ford, bu süreçte bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla düzenlenmesi yönünde çalışmalar gerçekleştireceğini aktardı.

Ford’un üretime ara verme kararı ile ilgili KAP’a bildirdiği açıklama şu şekilde:

“2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”

Ford, söz konusu bildirimde “Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni” kısmında “Yurtdışından gerçekleşen tedarik süreçlerindeki aksamalar” ifadelerine yer verirken; Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği bölümünde de “Herhangi bir etki beklenmemektedir” ifadelerine yer verdi.