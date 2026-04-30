İkinci el telefon alırken “Acaba sorun çıkar mı?” diye düşünmek tarihe karışıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme, yenilenmiş ürün pazarına yeni kurallar getiriyor. Hem tüketiciye daha fazla güvence geliyor hem de sektör daha sıkı denetim altına alınıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

14 gün şartsız iade dönemi

Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi açık. Artık yenilenmiş cihazlarda 14 gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeden iade hakkı olacak.

Üstelik bu hak sadece internet alışverişleriyle sınırlı değil, fiziksel mağazadan aldığınız ürünü de aynı şekilde iade edebileceksiniz.

Cihazların “geçmişi” artık şeffaf

Yeni sistemle birlikte her cihaz âdeta bir kimlik kazanıyor. Devreye alınacak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde cihazın daha önce kimler tarafından kullanıldığı, hangi parçalarının değiştirildiği ve hangi testlerden geçtiği gibi detaylara ulaşmak mümkün olacak. Yani satın aldığınız cihazın baştan sona tüm “geçmişini” bilerek karar vereceksiniz.

Düzenleme sadece ürünle sınırlı değil, ödeme tarafında da önemli bir değişiklik var. Artık ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin kendi sistemleri üzerinden yapılacak. Bu da olası bir sorun yaşandığında karşınızda net bir muhatap bulacağınız anlamına geliyor.

Bakanlık bu düzenlemelerle yenilenmiş ürünlerin daha sıkı denetlendiği, geçmişinin şeffaf olduğu ve tüketicinin güçlü haklara sahip olduğu bir sistem kurmayı planladığını söylüyor.