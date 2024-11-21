Eğer sonradan başımız ağrısın istemiyorsak ikinci el bir telefon almadan önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Gelin tek tek inceleyelim.

Malum, akıllı telefon fiyatları aldı başını gidiyor. Bu noktada da insanlar, 2. el alternatif arayışına giriyor.

Peki ikinci el br telefon almaya karar verdiysek, nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle bütçe çok önemli.

Tıpkı sıfır alırken yaptığımız gibi ikinci el bir telefon alırken de bütçemizi ve alacağımız telefondan beklentilerimizi iyi belirlemeliyiz. Telefonu daha çok oyun, sosyal medya, fotoğraf çekimi, iş ya da günlük kullanım için mi alacaksınız? Yoksa oyun oynamak mı istiyorsunuz? Bunları belirlemenizde fayda var.

Fiziksel kontrol şart.

Alacağımız telefona karar verdik, hatta bulduk diyelim. Şimdi fiziksel kontrolün zamanı geldi. Telefonun ezik ya da çizik bir kısmı var mı, daha önce ekran değişimi yapılmış mı kontrol etmelisiniz. Yine ekranda ölü piksel var mı, ses, güç ve varsa ana ekran tuşları çalışıyor mu bakmalısınız.

Cihazın tamir geçmişi nasıl?

Satıcıya muhakkak daha önce cihazın tamir görüp görmediğini sorun ve garanti bilgileriyle servis faturalarını isteyin. Böylece tamir işlemince parça değişimi olduysa yan sanayi mi, yoksa orjinal parça mı kullanılmış anlayabilirsiniz.

IMEI kontrolü de olmazsa olmaz.

Telefonun IMEI numarasını muhakkak kontrol edin. Bunun için yapmanız gereken #06# tuşlayarak IMEI numarasını bulmak ve bunu e-Devlet IMEI Sorgulama ekranından kontrol etmek.

Sırasıyla şu testleri de yapmalısınız:

Wi-Fi, ve bluetooth çalışıyor mu?

Telefon SIM kartı görüyor mu?

Arama yapınca ses kalitesini ve bağlantı gücü nasıl?

ve bağlantı gücü nasıl? Cihaz komple sıfırlanmış mı?

Peki siz daha önce ikinci el bir akıllı telefon aldınız mı? Alırken nelere dikkat ettiniz?

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