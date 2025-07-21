Japon otomotiv sektörünün elinden çıkmış, araba sever herkesin aklına kazınmış ikonik modelleri inceliyoruz. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

Toyota, Honda, Mazda, Nissan… Otomotiv sektörü dediğimiz zaman performanslı modelleri, mühendisliği, modifiye kültürüyle akla gelen ilk ülkelerden biri Japonya.

Ve otomobil tarihine adını altın harflerle kazıyan pek çok ikonik Japon otomobili bulunuyor. Gelin listemizin birinci sırasıyla başlayalım.

Toyota Supra (A80 - MK4)

Özellikle Hızlı ve Öfkeli Serisi ile ününe ün katan Toyota Supra, 2JZ-GTE motoruyla hafızalara kazınmıştı. 3 litrelik motorla gelen Supra, 230 beygir gücündeydi. Twin-Turbo versiyonu ise 320 beygir üretebiliyordu.

Toyota AE86

Listemize yine bir Toyota’dan devam ediyoruz. 1983-1987 arasında üretilen AE86, 1.6L 4A-GE DOHC, 16 valf, sıralı 4 silindir motoruyla 130 beygir güç üretebiliyordu. Yapısı gereği modifikasyonlara da çok açık bir arabaydı.

Nissan Skyline GT-R (R34)

1999’da piyasaya sürülen "Godzilla" lakaplı Skyline GT-R R34’ün 2.6 litrelik motoru RB26 motoru, 320 beygir güç üretiyordu. Skyline GT-R R34 de Hızlı ve Öfkeli Serisi ile ününe ün katan otomobillerden.

Honda NSX

Formula 1 tarihinin efsane pilotlarından geliştirilmesine katkıda bulunduğu ilk nesil Honda NSX, Ferrari’ye rakip olarak üretilen bir otomobildi. NSX’in 3.2 litrelik V6 motoru, 290 beygir güç üretebiliyordu.

Mazda RX7 FD3S

Wankel motoru ile hatırladığımız Mazda RX7, 1.3 litrelik motoruyla 280 beygir güç üretebiliyordu. RX7’nin üretimi 1992’den 2002’ye kadar devam etti.

Nissan 350Z (Z33)

2002-2009 arasında üretilen Nissan 350Z’nin V6 motoru, 280 beygir güç üretebiliyordu. Arkadan itişli otomobil, özellikle drift dünyasına damgasını vurmuştu.

Yukarıdaki otomobiller hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız: