İlk Nesil iPad'in Çift Bağlantı Girişli Prototip Fotoğraflar

Giulio Zompetti adlı bir Apple koleksiyoncusu, altta ve sol tarafta olmak üzere iki farklı bağlantı girişine sahip ilk nesil iPad protitipinin fotoğraflarını paylaştı.

Giulio Zompetti gibi teknoloji severlerin internete sızdırdığı bazı prototip görüntüleri, bugün günlük hayatımızın bir parçası haline gelen tablet ya da telefon gibi akıllı cihazların ilk hallerini gözler önüne seriyor.

Apple’ın artık piyasada bulunmayan nadir cihazların bir koleksiyonunu yapan Zompetti, markanın ilk nesil iPad’lerinde aslında iki farklı bağlantı girişi kullanmak istediğini ancak daha sonrasında vazgeçtiğini gösteren bir iPad prototipi paylaştı.

Prototipe göre bağlantı girişi hem altta hem de sol tarafta konumlandırılmış

İlk nesil iPad’ler, piyasaya 30 pinlik tek bağlantı girişi ile birlikte sunulmuştu. Alt kısımda bulunan bağlantı girişi sayesinde cihaz hem şarj edilebiliyor hem de Apple’ın kendi adı altında satışa sunduğu klavyeye takılabiliyordu.

Zompetti’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, ilk iPad prototipinde sadece altta değil, sol tarafta da bir bağlantı girişi yerleştirildiğini gösteriyor. Eş zamanlı şarj desteği sunması beklenen iki bağlantı girişi fikri, büyük ihtimalle üretimden kısa bir süre önce Steve Jobs tarafından reddedildi ve ilk nesil iPad’ler sadece tek bağlantı girişi ile satışa sunuldu.