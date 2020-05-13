Her gerçekleştiğinde izleyenleri heyecanlandıran Eurovision Şarkı Yarışması, bu sefer karşımıza yapay zekâ detayıyla çıktı. Yarışmayı Avustralya takımı kazandı.

Dünyanın ilk yapay zekâ temelli Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleşti. Özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke için büyük önem taşıyan Eurovision Şarkı Yarışması, bu sefer farklı bir konseptle karşımıza çıktı.

Hollanda’nın önemli radyo istasyonlarından biri olan VPRO'nun ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya Eurovision üyesi ülkeler davet edildi ve yarışmacılardan Eurovision tarzına uygun olan, tamamı ya da belli bir kısmı 'yapay zekâ' tarafından bestelenmiş 3 dakikalık bir şarkı hazırlamaları istendi.

Avustralya takımı yarışmayı kazandı:

Bu yeni konseptin ilk kazananıysa Avustralya takımı oldu. Yarışmadaki 13 şarkıdan biri olan Beautiful the World isimli eser, rakipleri arasından en çok beğenilen parça olarak birinciliği elde etti. Şarkı, RMIT Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sandra Uitdenbogerd ile NSW Üniversitesi iş birliği sonucu Sydney merkezli prodüksiyon şirketi Uncanny Valley öncülüğünde yapıldı. Parçanın tamamı bilgisayar bilimcileri, prodüktörler ve müzisyenler tarafından hazırlandı.

Koronavirüs Eurovision'ı da etkiledi:

Ekip sözcüsü Dr. Uitdenbogerd, bu fikrin koronavirüs ve yangınlar gibi bu yıl şahit olduğumuz zorlu olaylar sonucu ortaya çıktığını söyledi. Uitdenbogerd'in şarkıyla ilgili açıklamasıysa şu yönde oldu: “Bu süreç başladığında ülke olarak hâlâ yangınlarla mücadele ediyorduk ve devamında koronavirüs ortaya çıktı. Özellikle koronavirüsün dünyayı etkisi altına alması sonucu hepimiz evde kalmak zorunda kaldık. Ortaya çıkardığımız eserde de bunlardan bahsederek etki yaratmak istedik. Bu yüzden yangının görüldüğü alanlarda yaşayan canlıların sesini enstrümanlar eşliğinde kullanarak vahşi yaşamın yok olması konusundaki endişelerimizi yansıtmaya çalıştık. Bu eğlenceli gibi görünen parçada aynı zamanda birlik olmakla dünyamızı korumanın öneminden de bahsediyoruz. En önemli kısımsa eserin insan ve yapay zekâ tarafından ortaya çıkmış olması.”

Dr. Uitdenbogerd’in bu projedeki görevi, aynı zamanda kelimeler ve melodileri eşleştirebilen bir algoritma oluşturmaktı. Bununla beraber dünyaca ünlü şarkıcı Sia’nın da prodüktörlüğünü yapan Uncanny Valley firmasından prodüktörler 200 Eurovision şarkısını içeren bir algoritma geliştirip beste yapma sürecinde bu algoritmadan yararlandı.

Yarışma, yapay zekâ temel alınarak oluşturulan bir konsept olduğundan kazanan yarışmacı verilen oylarla beraber yapay zekâ uzmanları tarafından belirlendi. Yapay zekâ kullanarak şarkı bestelemenin oldukça zor olduğunu ifade eden jüri, iş birliğinden ve çeşitlilikten son derece memnun olduklarını ifade etti.