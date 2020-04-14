iMessage'da Lazer Şovu Yaratan Gizemli Kelimeler

iPhone'lar, içerisinde çok az kişinin bildiği pek çok sürpriz yumurtaya sahip. Şimdi onlardan biri daha açığa çıktı. iMessage’da bir arkadaşınıza pew pew yazdığınızda, hem sizin hem de arkadaşınızın ekranında lazer ışıkları beliriyor.

Netflix listenizin dibini sıyırdıysanız veya artık oynayacak oyun bulamıyorsanız, eminim vaktinizi öldürecek yeni bir şeyler arıyorsunuzdur. İhtiyacınız olan şey, şu an okuduğunuz haberin içinde olabilir.

iPhone kullanıcılarının bileceği üzere, iMessage’da metinle birlikte gönderebileceğiniz pek çok eğlenceli efekt bulunuyor. Bir mesaj yazdıktan veya fotoğraf ekledikten sonra metin kutucuğunun yanındaki gönder butonuna uzun basarak balon, konfeti, havai fişek veya lazer efektleriyle mesaj balonlarının görünümünü değiştirebilir veya tam ekran efektleriyle ekranda bir animasyon görünmesini sağlayabilirsiniz.

iMessage'da birisine "pew pew" yazdığınızda ekranda lazer efekti ortaya çıkıyor

Peki, karşınıza çıkan bu efekt menüsüne girmeden, sadece iki kelime yazarak bir efekt oluşturabileceğinizi söylesek? iMessage’ı açın ve alıcınızı seçin. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi kutucuğa "pew pew" yazın. Herhangi bir noktalama işaretine veya ekstra bir şeye gerek yok. Ardından "gönder" butonuna basın. Şimdi arkanıza yaslanın ve lazer gösterisinin tadını çıkarın.

Gördüğünüz gibi iMessage ile hem kendiniz hem karşı taraf için etkileyici bir lazer efekti yaratmak oldukça kolay, ancak bundan daha fazlasını yapabileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Örneğin, birine "mutlu yıllar" yazdığınızda, ekranın altından bir sürü balon çıktığını göreceksiniz. "Tebrikler" yazdığınızda ise ekranın üstünden renkli konfetilerin düştüğüne şahit olacaksınız.

"Mutlu yıllar" veya "tebrikler" yazdığınızda da mesajlarınız balon ve konfeti efektleri ile birlikte gidiyor

Elbette tüm bu mesaj efektlerine iPhone, iPad ve iPod touch'ınızdaki iMessage uygulaması içerisindeki bölümden de ulaşabiliyorsunuz ancak ben bu efektleri kısa yoldan yapmak istiyorum diyorsanız, yukarıdaki kelimeleri kullanabilirsiniz.