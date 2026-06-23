Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

İngiltere-Gana Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak İngiltere-Gana maçı canlı izlemek için TRT 1 yayın bilgilerini derledik. İşte TRT güncel frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

İngiltere-Gana Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası’nda İngiltere, Gana ile kozlarını paylaşıyor. Saat 23.00’te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de İngiltere-Gana maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

Öte yandan, grup aşamasının dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen İngiltere-Gana maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Hibrit Batarya Ömrü Ne Kadar? Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli?

Hibrit Batarya Ömrü Ne Kadar? Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

'Çift Kavramalı Şanzıman' Nedir, Diğer Şanzımanlardan Farkı Ne?

'Çift Kavramalı Şanzıman' Nedir, Diğer Şanzımanlardan Farkı Ne?

Resident Evil Oynama Sırası Nasıl Olmalı?

Resident Evil Oynama Sırası Nasıl Olmalı?

İçerikten Görseller

İngiltere-Gana Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
6
7

İngiltere-Gana maçı canlı izlemek için gerekenler:

İngiltere-Gana maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 23.00'te başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT 1 canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

İngiltere-Gana maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

6

İngiltere-Gana maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme:

7

TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT 1'i uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekli.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Yaşam Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Türkiye-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

TRT 1 Sinyal Yok Sorunu Çözümü: Dünya Kupası'nda Maçlar Nasıl İzlenir?

TRT 1 Sinyal Yok Sorunu Çözümü: Dünya Kupası'nda Maçlar Nasıl İzlenir?

Fransa-Senegal Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Fransa-Senegal Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Arjantin-Avusturya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Arjantin-Avusturya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Fransa-Irak Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Fransa-Irak Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

ABD-Avustralya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

ABD-Avustralya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

Nasıl Yapılır

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Toyota Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Toyota Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com