Ölüm Döşeğindeki İnsanların Pişman Olduğunu Söylediği 5 Şey

Uzun yıllar boyunca ölümü bekleyen hastaların yanında bakıcılık yapan Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, emekli olduktan sonra "Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz 5 şey" ismiyle bir kitap yayınladı.

İnsanlar; doğar, yaşar ve ölürler. Doğum ve ölümümüz arasında yaşadığımız şeyler bizi tanımlar. Yaşadığımız tüm aşklar, tüm iş stresleri, tüm sağlık sorunları, tüm mutluluklarımız, tüm üzüntülerimiz, tüm çıktığımız yolculuklar, doğum ve ölüm dediğimiz bu iki nokta arasında bulunuyor. Eğer bu nokta arasında istediklerimizi yapamazsak, pişmanlıkla dolu bir son yaşamış oluyoruz. Bunu yaşamamak için de hayatımızı daha önce yanlış yaşayan kişilerden çıkarım yaparak devam ettirmeliyiz.

Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, 8 yıl boyunca İngiltere'de palyatik bakım hemşiresi olarak çalıştı. Ölmek üzere olan hastaları rahatlatmak için son haftalarında yanında olan Ware, bu insanların hayatının son faslında nelerden pişmanlık duyduğunu not etti. Hastaları ile dertleşen Ware, daha sonrasında bu anılarını "Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz 5 şey" adlı kitapta bir araya getirdi. Bizler de bugün sizlere Ware'in blog sayfasında açıkladığı insanların ölmeden önce pişman olduğu 5 şeyi sizlere sunacağız. Bu içerikteki pişmanlıklara bakarak, kendimize ders çıkarabiliriz.

Ölüm döşeğindeki insanların pişmanlık duyduğu 5 şey

Keşke başkalarının benden beklediği gibi yaşamak yerine, düşlerimi gerçekleştirmeye cesaret edebilseydim.

Bronnie Ware’e göre insanlar; hayatlarının sona ermekte olduğunun farkına varıp geriye baktıklarında, hayalini kurdukları şeylerin çok büyük bir bölümünü gerçekleştirmediklerini görüyor ve pişman oluyorlar.

Keşke bu kadar çok çalışmasaydım.

Hemşire Ware, özellikle erkek hastaların büyük bir kısmının, işleri sebebiyle kendilerine, ailelerine ve dostlarına yeterince zaman ayıramadıkları için pişman olduğunu belirtiyor.

Keşke duygularımı dile getirmeye cesaretim olsaydı.

Pek çok insanın başkalarıyla ilişkilerini belirli bir düzeyde tutmak adına hislerini ve duygularını bastırdığını kaydeden Ware, bastırılan duyguların insan sağlığı üzerinde son derece olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Keşke arkadaşlarımla ilişkimi sürdürseydim.

İnsanların kendi yaşamlarına çok fazla odaklandığını ve bu yüzden de arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yitirdiğini ancak ölüm döşeğindeyken anladığını söyleyen Ware, ölmekte olan insanların en çok da eski arkadaşlarını özlediğini dile getirdi.

Keşke kendime daha fazla mutlu olmak için izin verseydim.

Çoğu insanın, mutluluğun esasında bir 'tercih' olduğunu ölüm anı yaklaşana dek fark edemediğini belirten Bronnie Ware; insanların, sırf rahat yaşamak uğruna eski alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade etti.

Alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen, diğer bir deyişle 'değişim korkusu' yaşayan insanların, daha fazla mutlu olma şansını kendi elleriyle yok ettiklerini söyleyen Ware; hayattaki son günlerini yaşayan hastalarının, "Keşke daha çok gülseydim" , "Keşke aptalca şeyler yapmaktan bu kadar korkmasaydım" diyerek pişmanlıklarını dile getirdiklerini kaydetti.