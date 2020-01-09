Instagram, Grimes sahne ismiyle bilinen Kanadalı müzisyen Claire Elise Boucher’ın, hamile olduğunu duyurduğu gönderisini, çıplaklık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sansürlendi. Ünlü şarkıcı, söz konusu fotoğrafın 'düzenlenmiş' versiyonunu yeniden takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, belirlediği kurallar çerçevesinde kullanıcıların çıplaklık ve cinsellik içeren gönderiler paylaşmasını yasaklıyor.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile ilişkisi bulunan Kanadalı müzisyen Claire Elise Boucher, çarşamba günü hamile olduğunu açıklayan üstsüz bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya devi, söz konusu fotoğrafı topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aynı gün sansürledi.

Aynı fotoğrafı Twitter hesabında da paylaşan Boucher ya da sahne adıyla Grimes, popüler micro blog platformu tarafından herhangi bir engelle karşılaşmadı. Bunun nedeni, Twitter’ın bu konuda çok daha esnek bir politikaya sahip olması.

Grimes, bunun üzerine aynı fotoğrafı bu kez göğüslerini saçlarıyla kapatarak Instagram’a koydu. Söz konusu fotoğrafta, ünlü şarkıcının karnında bir bebek olduğu İllüstre ediliyor. Grimes, Instagram’ın paylaşımını yasaklaması hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Hatta ünlü şarkıcı hamile olduğunu dahi doğrulamış değil.

Fakat Grimes’in uzun zamandır Musk ile birlikte olması, bu olayın kamuoyunda çok daha geniş bir yankı bulmasına neden oldu. Instagram, Grimes ya da Musk cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldiği takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.