Instagram, 16 yaşın altındaki gençlerin hesabını ebeveynlerin kontrol edebilmesini sağlayacak "genç hesapları"nı kullanıma alıyor.

Instagram yıllardır platformdaki gençlerin ve çocukların güvenliğini sağlama şeklinden dolayı yoğun eleştirilere maruz kalıyordu. Meta, yakın zamanda 16 yaşın altındaki kullanıcıların tamamı için zorunlu olacak yeni bir hesap türü ile bu eleştirilerden kurtulmayı amaçlıyor.

Genç hesabı adı verilen bu hesap türü, ebeveynlere daha fazla kontrol sağlayacak. Ayrıca gençler için daha sıkı gizlilik ayarları sunacak ve bu ayarları değiştirme hakkı sadece çocuğun ebeveynlerine ait olacak. Yani gençler bu ayarları kendileri değiştiremeyecekler.

Instagram ipleri sıkı tutmaya kararlı

Aslında Instagram, 2022 yılında gençlerin hesaplarının ebeveynleri tarafından denetlenebilmesini sağlamak için bazı özellikler tanıtmıştı ancak bu özellikler sadece gençler isterse kullanılabiliyordu. Hâliyle özelliği kullananların sayısı oldukça düşük kalmıştı. Yeni sistemde ebeveynler, çocuklarının hangi hesaplarla etkileşime geçtiklerini, kimlerle mesajlaştığını görebilecek.

Instagram ayrıca hesap açarken yaşı hakkında yalan söyleyen kullanıcıları da tespit edip bu hesapları kapatma yoluna gidecek. Gelecek yıldan itibaren, hesap açarken yalan söylemiş olan hesaplar yapay zekâ ile tespit edilecek ve bu hesaplara yaptırım uygulanacak.

Bugünden itibaren 13-15 yaş arasındaki gençlerin açacakları hesaplar doğrudan "genç hesabı" olarak değerlendirilecek. Daha sonra da var olan genç hesapları için düzenlemeler yapılacak. İlk olarak ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya'da uygulanacak olan düzenleme daha sonra da Avrupa Birliği ülkelerine yayılacak. 2025 başlarında da özellik tüm dünyaya yayılmış olacak.