Instagram’da belirli bir saatte hikaye paylaşmak istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Gelin en basit hâliyle hikayelerinizi programa alarak istediğiniz saatte nasıl paylaşacağınızı anlatıyoruz.

Instagram’da hikaye paylaşımı birçoğumuz için sevdiğimiz aktivelerden biri. Marka ve içerik üreticiler için ise büyük bir etkileşim kaynağı ama her zaman uygun saatte paylaşım yapmak mümkün olmuyor. Unutmayalım ya da dakikasına hazır olsun istiyorsanız önceden planlama yaparak otomatik paylaşım kolaylığını yaşayabilirsiniz.

Instagram gönderilerini planlamak uzun süredir mümkün olsa da birçok kullanıcı hikayelerin de aynı şekilde planlanıp planlanamayacağını merak ediyor. İşin güzel tarafı, Instagram Business hesapları, artık üçüncü bir programa ihtiyaç olmadan Meta Business Suite üzerinden hikaye planlamasına izin veriyor. Aşağıda anlattığımız adımları takip ederek süreci kolayca tamamlayabilirsiniz.

Instagram hikayelerini planlamak için adım adım rehber

#Adım 1: Meta Business Suite’e giriş yapın.

Meta Business Suite’e giriş yapın. #Adım 2: Planlayıcıya gidin.

Planlayıcıya gidin. #Adım 3: Yeni bir hikaye oluşturun.

Yeni bir hikaye oluşturun. #Adım 4: Paylaşım zamanını belirleyin.

Paylaşım zamanını belirleyin. #Adım 5: Hikayenizi planlayın ve onaylayın.

1. Meta Business Suite’e giriş yapın.

Öncelikle, Instagram hikayelerini planlamak için Meta Business Suite kullanmanız gerekiyor. Bunun için:

Bilgisayar veya telefon tarayıcısından Meta Business Suite sayfasına gidin.

Facebook veya Instagram işletme hesabınızla giriş yapın .

. Eğer daha önce Meta Business Suite’i kullanmadıysanız, hesabınızı bağlamanız gerekebilir.

2. Planlayıcıya gidin.

Sol tarafta bulunan menüden "Planlayıcı" sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Burada hem geçmişte yaptığınız paylaşımları hem de gelecekte planlayacağınız gönderileri görebilirsiniz.

3. Yeni bir hikaye oluşturun.

Sağ üstte yer alan "Gönderi Oluştur" butonuna tıklayın ve açılan seçeneklerden "Hikaye Oluştur" seçeneğini seçin.

butonuna tıklayın ve açılan seçeneklerden seçeneğini seçin. Hikayeyi paylaşmak istediğiniz platformu seçin . (Instagram, Facebook veya her ikisi)

. (Instagram, Facebook veya her ikisi) Hikayenize eklemek istediğiniz fotoğraf veya videoyu yükleyin.

Metin, çıkartma, bağlantı veya etiket ekleyerek hikayenizi düzenleyin.

4. Paylaşım zamanını belirleyin.

Hikayeniz hazır olduğunda "Şimdi Paylaş" yerine "Planla" seçeneğini seçin.

yerine seçeneğini seçin. Açılan takvim üzerinden hikayenizin paylaşılmasını istediğiniz tarih ve saati belirleyin.

belirleyin. Paylaşım saati olarak, takipçilerinizin en aktif olduğu zamanları tercih etmek faydalı olacaktır.

5. Hikayenizi planlayın ve onaylayın.

Zamanlamayı belirledikten sonra "Planla" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. Meta Business Suite üzerinden planlanan hikayeleri daha sonra düzenleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

Instagram hikaye planlamanın avantajları neler?

“Paylaştım, paylaşmadım.” derdi olmadan önceden planlama yaparak en uygun saatte içeriklerinizi paylaşabilir ve diğer işlerinize odaklanabilirsiniz.

Her gün manuel paylaşım yapmak yerine toplu olarak planlama yaparak zamandan da tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra planlama size daha fazla etkileşim de getirecektir. Doğru saatlerde paylaşım yaparak takipçilerinizin ilgisini arttırabilirsiniz.

Son olarak bu tarz yöntemler, markalar ve işletmeler için profesyonel bir sosyal medya yönetimi de sağlıyor.

Siz bu özelliği kullanıyor musunuz?

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