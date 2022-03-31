Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, mesajlaşmaya yönelik yeni özelliklerini kullanıma sundu. Bunlar arasında, gelen mesajlara akıştan ayrılmadan bildirim üzerinden cevap verme, grup sohbetlerine şarkı ön izlemeleri gönderme gibi birçok yeni özellik yer alıyor.

Sosyal medya platformları artık birçoğumuzun bir parçası hâline gelmiş durumda. Dünya çapında milyarlarca insan bu mecralarda zamanlarının çoğunu geçiriyor, paylaşımlar yapıyor ve birbirleriyle iletişim kuruyor. Bu nedenle de kullanıcılara sunulan deneyimlerin iyileştirilmesi için bu platformlardan her gün yeni haberler karşımıza çıkıyor.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son zamanlarda hikâye beğenme ve kronolojik sıralama gibi birçok yeni özelliği kullanıma sunmuştu. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde dev platformun hikâyelere sesli cevap verilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığını da sizlere aktarmıştık. Instagram şimdi de DM’ler için yeni özellikler getirdi.

Bildirimden mesajlara yanıt vermek gibi birçok yeni özellik eklendi

Gelen haberlere göre kullanıcıların uygulamadaki mesajlaşma deneyimini daha da iyileştirmek isteyen Instagram, yeni özellikleri kullanıma sundu. Bunlardan en dikkat çekeni ise, platformda dolaşırken DM’lere girmenize gerek kalmadan mesajlara yanıt vermenizi sağlayan bir özellik. Bunun sayesinde kullanıcılar, uygulamayı kullanırken birinden mesaj aldıklarında gelen bildirimi aşağıya kaldırarak mesaja yanıt verebilecek. Bu da akıştan ayrılmayı gerektirmeyecek ve büyük kolaylıklar sağlayacak.

Facebook Messenger’dakine benzer bir şekilde mesajlar kısmında kimin çevrim içi olduğunu görmenizi sağlayan platform, bunun yanı sıra gelen açıklamalarda grup sohbetlerinde şarkı ön izlemelerinin gönderilmesinin ve anket eklenmesinin de mümkün hâle geldiğini duyurdu. Ayrıca, Apple ve Amazon’un müzik servislerinin desteğiyle eklenen şarkı ön izlemelerinin 30 saniye olduğu ve yakında Spotify için de destek geleceği açıklamalar arasında yer aldı.

Son olarak Instagram’ın ana akışında gördüğümüz gönderllerde yer alan paylaş butonuna da yeni bir özellik eklendiği ifade edildi. Artık, gönderilerin altında beğenme ve yorum yapma simgelerinin yanında bulunan paylaşma simgesine basılı tutarak gönderiyi istediğiniz kişiye mesaj olarak göndermek mümkün olacak. Ayrıca, ‘@silent’, Türkiye’de ‘@sessiz’, komutuyla mesaj göndermenin de mümkün olacağı, bunun da mesajı gönderdiğiniz kişiye bildirim gitmemesini sağlayacağı da yapılan açıklamalar arasında yer aldı.