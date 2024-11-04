Instagram, İçerik Üreticileri İçin Yeni DM Filtreleme Seçenekleri Sunmaya Başladı

Instagram, son günlerde içerik üreticileri için kullanıma aldığı özelliklere yenilerini ekledi.

Sosyal medyadaki en büyük platformlar arasında yer alan Instagram, içerik üreticilerine yönelik yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu özelliklerin sonuncusu, DM'leri filtrelemeyi kolaylaştıracak yeni seçenekler olacak. Yeni araçlar, kullanıcının tercihlerine göre farklı gelen kutularına düşecek.

Yeni özellik ile birlikte içerik üreticileri, mesajları ve istekleri çeşitli kriterlere göre filtreleyebilecekler. Örneğin belirli bir takipçi sayısına sahip olmak, hesabın onaylı olması, marka hesapları, içerik üreticileri gibi farklı kıstaslara göre mesajlar filtrelenebilecek. Ayrıca içerik üreticilerinin gelen kutusunda "Hikâye Cevapları" adında ayrı bir kategori de bulunacak. Böylece hikâyelere gelen yanıtlar daha derli toplu olacak. Bu değişiklik uzun zamandır beklenen ve talep edilen bir özellik idi.

Mosseri: "Yapılacak daha çok şey var"

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, yapılan değişiklikleri açıkladığı bir gönderi paylaştı. Mosseri, “İstekler gelen kutusuna girdiğinizde bu bazen gerçekten bunaltıcı olabiliyor. Bu yüzden, sadece aradığınız istekleri görebilmeniz için bu istekleri filtreleme yolları ekledik. Yaratıcılar ve istekler için gelen kutusunu geliştirmek adına yapacak daha çok şey var. Ancak umarız bu doğru yönde atılmış bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

İçerik üreticileri, "Sırala ve Filtrele" opsiyonunu gelen kutularının üst kısmında görebilecek ve istedikleri şekilde sıralama ya da filtreleme yapabilecekler. Ayrıca içerik üreticileri, kafalarındaki senaryoya göre farklı filtrelemeler de yapabilecekler. Böylece belirli takipçi sayısı ya da hesabın onaylı olup olmaması gibi kıstaslara göre gelen mesaj istekleri düzenlenebilecek. Instagram, içerik üreticilere daha sonra yeni özellikler sunmaya da devam edecek.