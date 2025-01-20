Eğer Instagram hesabınıza sizden başkası giriş yaptıysa, birkaç saniye içinde anlayabilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi görmek için okumaya devam edin!

Instagram hesabınıza sizden başkası sinsi sinsi giriş yaptıysa bunu Instagram'ınızdan kendi kendinize kontrol edebilirsiniz. Ayrıca böyle bir durum varsa o cihazdan çıkış da yapabilirsiniz.

Şimdi gelin, Instagram'ınızın hack'lenip hack'lenmediğini, başkasının sizin hesabınızda gezinip gezinmediğini hemen öğrenmenin yolunu anlatalım.

Instagram hesabınıza başka birinin girip girmediğini anlamak için:

Adım #1: Instagram'dan "Ayarlar"a, oradan da "Hesaplar Merkezi"ne gidin.

Instagram'dan "Ayarlar"a, oradan da "Hesaplar Merkezi"ne gidin. Adım #2: " Şifre ve Güvenlik" seçeneğine dokunun.

Şifre ve Güvenlik" seçeneğine dokunun. Adım #3: "Giriş yaptığın yerler"den, cihazları kontrol edebilirsiniz.

Adım #1: Instagram'dan "Ayarlar"a, oradan da "Hesaplar Merkezi"ne gidin.

Instagram uygulamasına girip profilinize tıkladıktan sonra sağ üst köşedeki üç çizgiden "Ayarlar" bölümüne gidin. Burada, en üstteki "Hesaplar Merkezi" sekmesine tıklayın.

Adım #2: "Şifre ve Güvenlik" seçeneğine dokunun.

Instagram'ınıza başkasının giriş yapıp yapmadığını anlamak için atacağınız bir sonraki adımda, "Hesaplar Merkezi"ndeki "Hesap Ayarları" başlığının altında bulunan, "Şifre ve Güvenlik" seçeneğine gidin.

Adım #3: "Giriş yaptığın yerler"den, cihazları kontrol edebilirsiniz.

Açılan sayfadaki "Giriş taptığın yerler"den, "Hesap giriş hareketleri"nde hangi cihazlardan Instagram hesabınıza giriş yapıldığını görebilirsiniz. Eğer tanımadığınız bir cihazdan giriş yapıldıysa "Diğer cihazlardaki girişler" kısmından çıkış yapmak istediğiniz cihazı seçip kaldırabilirsiniz.

İşte bu basit ve birkaç saniye süren 3 adımda, Instagram hesabınıza başkalarının giriş yapıp yapmadığını hemen öğrenebilirsiniz.

Siz böyle bir özelliğin olduğunu biliyor muydunuz? Kontrol ettiğinizde tanımadığınız hesaplar çıktı mı? Yorumlarda merakla bekliyoruz...

Bunun gibi daha fazla içeriğe göz atabilirsiniz: