iPhone’unuza çocuk kilidi koyarak, açtığınız ekrandan başka bir yere geçiş yapamamasını sağlayabilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi adım adım anlattık.

Siz de “iPhone’larda çocuk kilidi koyma nasıl yapılır?” diye sorguluyorsanız doğru yerdesiniz. Aktifleştireceğiniz çocuk kilidi sayesinde ekranda neler yapabileceğini kısıtlayabilirsiniz.

Şimdi gelin, çocuklarınızın güvenliği için iPhone’unuza çocuk kilidinin nasıl koyulacağını çok kolay adımlarla, bir bir anlatalım.

iPhone'lara çocuk kilidi nasıl koyulur?

Adım #1: Ayarlara gidin ve “Erişilebilirlik” sekmesine tıklayın.

Ayarlara gidin ve “Erişilebilirlik” sekmesine tıklayın. Adım #2: Erişilebilirlik sayfasından “Denetimli Erişim” seçeneğine gidin.

Erişilebilirlik sayfasından “Denetimli Erişim” seçeneğine gidin. Adım #3: “ Denetimli Erişim”i aktive edin.

Denetimli Erişim”i aktive edin. Adım #4: Kilitlemek istediğiniz yere gidin (YouTube gibi) ve sağdaki kilit tuşuna 3 kere basın.

Kilitlemek istediğiniz yere gidin (YouTube gibi) ve sağdaki kilit tuşuna 3 kere basın. Adım #5: "Denetimli Erişim" seçeneklerini ayarlayın.

Adım #1: Ayarlara gidin ve “Erişilebilirlik” sekmesine tıklayın.

Telefonunuza çocuk kilidi koymak için yapmanız gereken ilk adım, ayarlarınıza girdikten sonra çıkan seçeneklerden “Erişilebilirlik” sekmesine tıklamak.

Adım #2: Erişilebilirlik sayfasından “Denetimli Erişim” seçeneğine gidin.

Erişilebilirlik sayfasının en altlarına doğru, “Denetimli Erişim” diye bir sekme daha göreceksiniz. Bu sekmeye tıklayın.

Adım #3: “Denetimli Erişim”i aktive edin.

“Denetimli Erişim” seçeneğinin yanından barı sağa kaydırdığınızda aktif hâle gelecek ve yeni seçenekler açılacak. Açılan seçeneklerden “Erişilebilirlik Kestirmesi” seçeneğini de aktif hâle getirin.

Adım #4: Kilitlemek istediğiniz yere gidin (YouTube gibi) ve sağdaki kilit tuşuna 3 kere basın.

Çocuğunuza YouTube’dan bir vide açmak istiyorsanız ve o videodan çıkmasını istemiyorsanız çocuk kilidini aktif hâle getirmek için iPhone’unuzun sağındaki kilit tuşuna 3 kere art arda basmanız gerek.

Adım #5: Denetimli Erişim seçeneklerini ayarlayın.

Dilerseniz sol alttaki “Seçenekler” kısmına girip çocuğunuzun neleri kullanıp neleri kullanamayacağını seçebilirsiniz. Mesela videoyu izlerken sesi ayarlamasına izin vermek istiyorsanız “Ses Yüksekliği Düğmeleri” seçeneğini aktif hâle getirebilirsiniz.

Çocuk kilidinden çıkmak için yine sağdaki tuşa 3 kere bastığınızda sizden belirlediğiniz parolayı isteyecek. Parolayı girdiğinizde çocuk kilidini pasif hâle getirmiş olacaksınız.

iPhone’larda çocuk kilidini açmak işte bu kadar basit. Siz bu özelliği biliyor muydunuz veya bildiğiniz başka pratik öneriler varsa yorumlara yazın!

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