Intel'in 12. Nesil Çipi, Apple M1 Pro ve M1 Max'a Fark Attı

Geçtiğimiz günlerde Apple, iki yeni işlemcisi M1 Pro ve M1 Max'ı tanıtmış; işlemciler beklenenin çok daha üstünde bir performans sergileyerek genel olarak beğeni toplamıştı. Ancak görünen o ki Apple'ın bu üstünlüğü kısa soluklu oldu. Intel'in yeni tanıttığı 12. nesil çipi, kalite kıyaslamalarında Apple'ın işlemcilerinden çok daha üstün olduğunu kanıtladı.

Bundan iki hafta önce Apple ufak bir sürpriz yaparak iki adet yeni çip tanıtmış; M1 Pro ve M1 Max çipleri sergiledikleri performansla oldukça olumlu yorumlar almıştı. Şirket, yaptığı açıklamada yeni işlemcilerinin üst düzey performans ve grafik özellikleri sergilediğini iddia etmişti. Ayrıca M1 Max'in NVIDIA 3080 Mobil ile kafa kafaya sonuçlar sunduğu performans testinin sonuçları da oldukça dikkat çekmişti.

Kısa bir süre önce de Intel, en yeni 12. nesil “Aider Lake” işlemcilerinin ilk grubunu piyasaya sürmüş; 8 performans çekirdeğine ve 8 enerji verimliliği çekirdeğine sahip 16 çekirdekli bir çip olan üst düzey Core i9-12900K da dahil olmak üzere masaüstü bilgisayarlara özel 6 yeni işlemci tanıtılmıştı. Peki, Intel'in bu yeni işlemcisiyle, Apple'ın yeni işlemcilerini kıyaslamak mümkün mü? İlk Intel 12. nesil işlemciler masaüstü seviyesinde olsa bile, yine de bunları Apple'ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerindeki M1 Pro ve M1 Max çipleri ile kıyaslamak mümkün gibi gözüküyor.

Hız konusunda Intel önde

Apple, ilk olarak Haziran 2020'de Mac için kendi Silikon çipini kullanacağını duyurmuştu; ancak hiçbir zaman çipinin piyasanın en hızlısı olacağını iddia etmemişti. Yine de bu, kesinlikle Apple M1 Pro ve M1 Max’ın başarılı olmadığı anlamına gelmiyor. Bu çiplerin performansı, Intel tabanlı 12 çekirdekli Mac Pro'nun performansını aşıyor ve etkileyici enerji verimliliği sayesinde fan gürültüsü de hiç yok denecek kadar az.

Intel Core i9-12900K'nın ilk GeekBench 5 kıyaslama testi sonuçları ise, işlemcinin çok çekirdekli performansının M1 Pro ve M1 Max'ten yaklaşık 1,5 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Spesifik olarak, şu ana kadar Core i9 işlemcinin ortalama çok çekirdekli skoru yaklaşık 18.500'ken; M1 Pro ve M1 Max puanları ise 12.500 civarında. Bu bağlamda, performans farkını anlamak adına AnandTech;

"CPU çekirdekleri maksimum 3228 MHz'e kadar çıkıyor, ancak bir kümede kaç tane çekirdeğin aktif olduğuna bağlı olarak frekansları değişiyor, 2'de 3132'ye ve 3 ve 4 çekirdekte 3036 MHz'e düşüyor. “Küme başına” diyorum, çünkü M1 Pro ve M1 Max'teki 8 performans çekirdeği, her ikisi de kendi 12MB L2 önbelleğine sahip ve her biri CPU'larını birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilen iki adet 4 çekirdekli kümeden oluşuyor, yani bir kümede 3036 MHz'de dört aktif çekirdeğe ve 3.23 GHz'de çalışan diğer kümede bir aktif çekirdeğe sahip olmak aslında mümkün." şeklinde bir kıyaslama yapıyor.

Enerji tasarrufunda ise Apple, Intel'den üstün geliyor

Core i9 işlemci, M1 Pro ve M1 Max'ten çok daha hızlı olabilir; ancak bu aynı zamanda Apple'ın çiplerinden çok daha fazla güç tükettiği anlamına geliyor. Intel, çipin temel frekansta 125W'a, turbo frekansta 241W'a kadar tükettiğini belirtiyor. GeekBench 5 kalite testinin sonuçlarında Intel'in 12. nesil Core i7-12700K'sı da M1 Pro ve M1 Max'ten daha hızlı görünüyor; ancak Core i9’da olduğu gibi bu da daha fazla güç yiyor.

Intel'in, dizüstü bilgisayarlar için 12. nesil Core işlemcisini 2022'nin başlarında piyasaya sürmesi beklenmekte. Ayrıca Apple'ın da gelecek yılın ilk yarısında aynı M1 Pro ve M1 Max çiplerine sahip 27 inçlik yeni bir iMac bilgisayarı piyasaya sürmeyi planladığına dair söylentiler de etrafta dolaşıyor.