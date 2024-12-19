Intel, ekim ayında piyasaya sürdüğü "Arrow Lake" işlemcilerdeki dört önemli sorunu çözdüğünü açıkladı. Şirket, gelecek ay tüm sorunları çözen büyük bir güncelleme yayımlayacak.

Intel'in birkaç ay önce piyasaya sürdüğü "Arrow Lake" serisi işlemciler, çok ciddi performans sorunlarına ev sahipliği yapıyordu. Şirket, yeni işlemcilerin daha düşük güç tüketirken daha yüksek performans sunacağını söylemiş olsa da yapılan testler, bunun gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Intel, Arrow Lake serisi işlemcilerde tespit ettiği dört önemli sorunu çözdüğünü açıkladı. Intel üst yöneticilerinden Robert Hallock tarafından yapılan açıklamaya göre sorunları gideren güncellemeler, son iki haftadır kademe kademe kullanıcılara ulaşıyordu.

Ocak ayında çok daha büyük bir güncelleme gelecek

Intel'in yaptığı açıklamaya göre Ocak 2025, yeni nesil işlemcileri kullanan tüketiciler için oldukça önemli olacak. Zira gelecek ay, Arrow Lake işlemciler için çok büyük bir güncelleme daha yayımlanacak. Bu güncelleme, en azından Intel'in açıklamasına göre yaşanan tüm sorunların giderilmesini sağlayacak. Intel, kullanıcıların şimdiden BIOS güncellemelerine başlayabileceklerini veya gelecek ay yayımlanacak büyük güncellemeyi bekleyebileceklerini söyledi.

Ekim 2024'te piyasaya sürülen işlemciler hem standart kullanıcılara hem de oyunseverlere tonla sorun yaşattılar. Bu bağlamda; başta Star Wars Outlaws olmak üzere son dönemlerde yayımlanmış oyunlar, Intel Arrow Lake işlemcilerde mavi ekran hatası verdiler. Ayrıca Intel'in özellikle de oyunlar ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için performans artırıcı optimizasyon araçları da hiçbir işe yaramadı. İşte geldiğimiz son noktada yayımlanan güncellemeler, bu sorunların geride kalmasını sağlayacak gibi görünüyor.