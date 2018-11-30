Intel Core i9-9900K, 5.5GHz'e Overclock Edildi

Luumi adında bir Fin donanım uzmanı, Intel'in 9.nesil Core i9-9900K sekiz çekirdekli işlemcisini, ASRock'ın Z170M isimli anakartında 5.5GHz'e overclock etti.

Overclock, bilindiği üzere; bir bileşenin çalışma frekansının yükseltilerek, daha hızlı çalışmaya zorlanması işlemine verilen isimdir. 38 dakikalık bir video hazırlayan Fin donanım uzmanı Luumi, Intel Core i9-9900K'yı nasıl overclock ettiğini adım adım açıklıyor. Luumi, yaptığı çalışmalarda overclock uygulamalarında popüler olarak kullanılan ASRock Z170M OC Formula isimli ana kartı kullanıyor. Ayrıca, işlemiciyi soğutmak için de sıvı soğutma sistemi kullanılıyor.

Intel, 8.nesil 'Coffe Lake' işlemcilerinin tanıtımıyla, 6 çekirdekli işlemcilerin kullanıcılara sunulmasına öncülük etti. Coffee Lake işlemcileri, LGA1151 soketleriyle tam uyum içinde olsalar da piyasada bulunan 100 ve 200 serisi anakartlar ile uyumlu değiller. Eğer bir 'Coffee Lake' sahibi olmak istiyorsanız, 300 serisi bir anakart almak zorundasınız.

Intel'in yeni kartları üretmesindeki temel neden, Coffee Lake çiplerinin farklı güç gereksinimlerine sahip olmasıydı. 100 ve 200 serisi anakartlar, her ne kadar 4 çekirdekli işlemciler için yeterli gücü sağlayacak altyapıya sahip olsa da, Coffee Lake'deki 2 ek çekirdek için daha fazla güç taşınması gerekiyordu.

Overclock uzmanlarının çalışmaları sonucunda Coffee Lake, Z170 ve Z270 anakartlarında çalıştırılabildi. İşlemcileri, eski nesil anakartlarda çalıştırmak için bir takım modifikasyonlar yapmak gerekiyor. Luumi'nin videosunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: