Intel'in Yeni İşlemcisinin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Intel'in 'dünyanın en hızlısı' olduğunu iddia ettiği yeni masaüstü işlemcisi duyuruldu, piyasaya sürüleceği tarih de açıklandı. İşlemcinin satışa çıkacağı fiyat etiketi ise dudak uçuklattı.

AMD bundan çok kısa bir süre önce, mart ayının başlarında, “dünyanın en hızlı oyun CPU’su” olduğunu iddia ettiği yeni Ryzen 7 5800X3D işlemcisinin piyasaya çıktığını duyurmuştu. Şimdi ise Intel, maksimum artırılmış saat hızını 5.5GHz’e yükselterek oyun deneyimini ‘en’ üst seviyeye taşıdığı ve dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olduğunu iddia ettiği, amiral gemisi Core i9-12900KS işlemcisini resmi olarak duyurdu.

Kendisinden önce gelen işlemcilerle pek çok ortak yönü bulunan Core i9-12900KS'nin, bu kadar iddialı olmasını sağlayan bir dizi yeni özelliği de bulunuyor. Bununla birlikte Intel’in fiyatı epeyce bir tuzlu olan yeni işlemcisinin, 5 Nisan’da piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

739 dolardan satışa sunulacak

Core i9-12900KS'nin, donanım açısından kendisinden önce gelen işlemcilerle aynı 16 çekirdeğe, 24 iş parçacığına ve 30MB L3 önbelleğe sahip olması gibi ortak noktaları bulunuyor. Ancak Intel’in yeni işlemcisinin gücünün 125W’tan 150W’a yükseltilmiş olması ve Core i9-12900KS'nin çarpan kilitsiz çalışan bir işlemci olması, iki çekirdekte de 5.5Hz’e kadar çıkabildiği anlamına geliyor.

Yani kısaca Intel de tıpkı AMD’nin Ryzen 7 5800 işlemcisinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Ryzen 7 5800X 3D'yi piyasaya sürmesi gibi, eski bir ürününün geliştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Ancak bu noktada AMD’nin Core i9-12900K'yı geçebileceğini iddia ettiği hızları sağlamak için yeni bir 3D V-Cache teknolojisinden faydalanmasıyla dikkat çekiyor.

Bununla birlikte 449 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Ryzen 7 5800X3D, Core i9-12900KS'in 739 dolarlık etiket fiyatına kıyasla çok daha ucuz olmasıyla öne çıkıyor. Öte yandan AMD’nin yeni çipinin, Intel’in çipinin 5.5GHZ’lik maksimum hızına kıyasla 4.5GHz’de kalması bu fiyat farkının neden olduğunu da açıklıyor.