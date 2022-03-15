İnternet Alışverişlerinde Kandırılmayın Fiyat Karşılaştırın!

Kuşkusuz e-ticaretin en iyi yanı Türkiye’nin her köşesinden satış yapan mağazaların rekabetçi fiyatlar sunmak zorunda kalması olabilir. Fakat bu kadar fazla seçenek oluşu tam anlamıyla “fiyat kirliliği” gibi yeni nesil bir sorunu da ortaya çıkardı. Her sorun yeni bir çözüme yol açtığı için bu noktada tüketici dostu olarak kabul gören fiyat karşılaştırma platformları ön plana çıkmaya başladı.

Basitçe anlatmak gerekirse fiyat karşılaştırma platformları, İnternetteki pazaryeri, mağaza ve markaların ürünlerindeki fiyatları anlık olarak tarayarak en doğru seçeneği kullanıcıya sunar. Örneğin iPhone 11 satın almak isteyen bir kullanıcı pek çok mağaza ve satıcıdaki fiyatları tek bir sayfadan inceleyerek daha iyi bir satın alma kararı verebilir.

Fiyat karşılaştırma platformları da her organizma gibi zaman içinde pek çok yeni inovasyon ile kullanıcılara sundukları hizmetlerini geliştirdiler. Bu hizmetler, kuşkusuz alışverişçilerin sadece e-ticarette değil fiziksel alışverişlerde de oldukça işine yarayacak türden olduğu söylenebilir.

“Dev İndirimler” Doğru mu?

iPhone 11’in Son 6 Aydaki Fiyat Değişim Grafiği (14 Mart 2022)

Örneğin yukarıdaki fiyat grafiği iPhone 11 fiyatlarındaki son 6 aylık değişimi gösteriyor. Bu grafiğe göre 24 Eylül 2021’de dönem içi en düşük fiyatı olan 6.870 TL’ye satılırken 21 Aralık 2021’de ise 12.499 TL ile dönem içi en yüksek fiyata ulaşmış. Güncel fiyatı ise son 6 aylık seyire göre 10.999 TL ile %12 daha ucuz görünüyor.

Sosyal medyadan televizyon reklamlarına kadar pek çok markanın düzenlediği “indirim” kampanyaları o kadar arttı ki, hangisinin gerçek olduğunu anlamak oldukça zor. Bu durumun farkına varan fiyat karşılaştırma platformları ise bunun için oldukça kullanıcı dostu bir çözüm üretti. Fiyat değişim grafiği olarak lanse edilen sistem ürünün 1 hafta, 1 ay, 6 ay ve 1 senelik tüm fiyat değişimlerini gün gün bir grafik üzerinde gösteriyor.

Fiyat değişim grafiğini satın alacağınız ürün özelinde incelediğinizde etiketinden bağımsız olarak indirimlerin gerçekliğini ve şişirilmiş fiyatları anlamak oldukça kolay. Bu sayede ürünlerin gerçek fiyatlarını birkaç dakika içerisinde keşfedebilir ve en doğru kararı verebilirsiniz.

Yapay Zekanın Gelecekteki Fiyatı Tahmin Etmesi Mümkün mü?

Samsung Galaxy S20 Fe’nin Gelecek 15 Gündeki Fiyat Tahmin Grafiği (14 Mart 2022)

Yukarıdaki grafik Samsung Galaxy S20 Fe’nin gelecek 15 gündeki fiyat değişimini tahmin ediyor. 28 Şubat 2022’den 14 Mart 2022 tarihine kadarki fiyat yükselişini neredeyse doğru tahmin etmeyi başaran bot, gelecek 15 gün içerisinde de ürünün fiyatının artmaya devam edeceğini söylüyor. Satın alma öncesinde artış ve düşüş trendlerini görmek adına oldukça faydalı olan tahmin botu, karar aşamasında fikir vermesi açısından tercih edilebilir.

Fiyat karşılaştırma platformları arasında yeni inovasyonlar üreten Akakçe, fiyat değişim grafiği dışında elindeki verileri ML (makine öğrenimi) teknolojisi ile işleyerek ürünün gelecek 15 gündeki fiyatını da tahmin edebiliyor.

Ayrıca ilgili websitesinin “İyi alışveriş için 5 altın kural” olarak nitelediği Akakçe Felsefesi, internet alışverişlerinde fayda sağlayabilecek önemli kısımlara dikkat çekiyor. Örneğin, “Paket fiyatına değil, birim fiyatına bak” başlığı, ürünün fiyatını kg, litre, adet gibi metrikler üzerinden hesaplamayı öneriyor.

İnternette En Uygun Fiyat Nasıl Bulunur?

Pandeminin beklenmedik bir şekilde hayatımıza dahil oluşu sonrasında gıda alışverişleri için dahi sanal mağazalar ilk tercih oldu. Öncesinde hesaplı alışveriş için en yakın mağazalar ziyaret edilerek fiyat farklarını değerlendirmek mümkündü. Şimdi ise binlerce satıcı ve mağaza arasından gerçek satış fiyatını bulmak, İnternette iğne aramaya benziyor.

İnternetteki en uygun fiyatı bulmak için fiyat karşılaştırma platformlarını kullanmak ekonomik dalgalanmalar da göz önüne alındığında fırsatçıların önünü kesecek cinsten çözümler sunar. Sadece internetteki fiyatları değil aynı zamanda perakende fiyatlarını da sunan platformlar, elektronik, mobilya gibi kategorilerin dışında gıdalarda da fiziksel market zincirlerindeki fiyatları karşılaştırmaya imkan verir. Bu sayede aylık gıda alışverişlerinizi hangi marketten daha uygun fiyata yapabileceğinizi kolayca öğrenerek süreci en hesaplı şekilde tamamlayabilirsiniz. Fiyat değişimi hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz ürünleri Akakçe’den kolaylıkla inceleyebilirsiniz.

https://www.akakce.com/