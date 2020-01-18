Microsoft'un geliştirdiği tarayıcılardan biri olan Internet Explorer, Microsoft Edge'den sonra geri plana atılmış gibi görünse de bazı kullanıcılar tarafından hâlâ tercih ediliyor. Edge'e göre daha eski teknolojileri barındırdığı için hackerların da hedefi olan Internet Explorer'da bir güvenlik açığı olduğu söyleniyordu. Microsoft tarafından yapılan açıklamada bu güvenlik açığı doğrulandı.

Microsoft'un en eski tarayıcılarından biri olan Internet Explorer'ın başı bugünlerde hackerlar ile dertte. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Internet Explorer'da ciddi bir güvenlik açığı olduğu iddiası, bugün resmi yetkililer tarafından da doğrulandı. Güvenlik açığının kötü yanıysa henüz kapatılamamış bir açık olması.

Internet Explorer'daki güvenlik açığının şu anda hackerlar tarafından kullanıldığını açıklayan Microsoft, bu açığı kapatmak için hemen uygulamaya koyacak bir planları olmadığını fakat sorunu çözmek adına bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Güvenlik güncelleştirmelerini artık alamayacak olan Windows 7 de dâhil olmak üzere tüm Windows sürümlerinde yer alan güvenlik açığı, kötü niyetli kişilerin hedef bilgisayarlarda uzaktan bazı kodlar çalıştırmasına imkân veriyor. Hedefteki kişiler bu kodlarla hackerların istediği bağlantılara yönlendirilebiliyor.

Güvenlik açığı, birçok kullanıcıyı tehdit ediyor:

Geçtiğimiz hafta Mozilla, Firefox kullanıcılarını ciddi bir güvenlik açığına karşı uyarmış ve kullanıcıların acil olarak tarayıcılarını güncellemelerini istemişti. Microsoft'un yaptığı açıklamaya bakılırsa güvenlik açığının Firefox'takine benzer bir açık olduğu söylenebilir. Son dönemde yakaladığı açıklarla adından söz ettiren güvenlik araştırma ekibi Qihoo 360 da hem Microsoft hem de Mozilla'dan açıkları bildirdiği için teşekkür aldı.

Ne Mozilla, ne Microsoft ne de Qihoo 360'tan güvenlik açığının nasıl bir sorun oluşturduğu, hackerların kimleri hedeflediği ve bu açığı nasıl kullandıkları konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken ABD hükûmetinin siber güvenlik danışma birimi de konu hakkında bir bildiri yayınladı. Sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Microsoft'un bir sonraki güvenlik güncellemesi 11 Şubat'ta gelecek. Dolayısıyla bir güncelleme gelene kadar Internet Explorer kullanmamanızda yarar var gibi görünüyor. Konu hakkındaki gelişmeleri anbean izleyerek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.