İnternet Gerektirmeyen 10 Ücretsiz Mobil Oyun

Mobil internet kotanız bittiğinde ya da toplu taşıma araçlarında seyahat ederken canınız sıkılıyorsa, bu liste çok işinize yarayacak. Mobil Oyun Reçetesi serimizin bu bölümünde, internet gereksinimi duymayan, oyunları bir araya getirdik.

Metroda, uçakta veya telefonunuzun çekmediği herhangi bir yerde oynayabileceğiniz onlarca mobil oyun bulunuyor. Webtekno, bu konuda da yardımınıza koştu. Mobil Oyun Reçetesi'nin yeni bölümünde, kullanıcı yorumları ve indirme sayılarına göre dikkat çeken, internet gerektirmeyen 10 adet mobil oyunu listeliyoruz.

Listemizdeki tüm oyunlar hem Android hem de iOS platformu için geliştirilmiş durumda. Hazırsanız başlayalım:

9. Helix Jump:

Basit gibi görünen bir oyun olsa da Helix Jump, yüksek skorlar elde etmenin oldukça zorlayıcı ve eğlenceli olduğu bir oyun. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen ve 3 milyondan fazla kullanıcı değerlendirmesine sahip olan oyunun toplam skoru ise 5 üzerinden 4,5. Reklamlı bir uygulama olsa da internetsiz kullandığınızda -doğal olarak- tamamen reklamsız hale gelen oyun, zaman geçirmek için birebir.

8. Words of Wonders:

Dünyanın çeşitli yerlerini keşfederken aynı zamanda kelime haznenizi de geliştirebileceğiniz bu oyun, kelime oyunlarını sevenler için güzel bir alternatif. Türkçe, İngilizce ve diğer birçok dilde oynayabileceğiniz oyunu oynamak ücretsiz olsa da uygulama içi satın alımlar bulunuyor.

7. Hello Cats:

Susamış bir kediye su ulaştırabilmek gibi sevimli görevlere dayanan oyun, fizik tabanlı bir bulmaca oyunu. Oyunun reklamları bazen sinir bozucu olsa da yine internetsiz olarak oynadığınızda hiçbir reklamla karşılaşmıyorsunuz.

6. Rise Up:

Geliştiricisi bir Türk olan Rise Up, 100 milyonun üzerinde indirme sayısıyla bayrakları astırıyor. Oyuna gelecek olursak; renkli grafikleri ve sinir bozucu zorluğuyla Rise Up, oldukça başarılı bir yapım. Aman telefonunuzu kırmayın.

5. Merge Plane:

Daha çok tıklama bazlı bir yapıya sahip olan Merge Plane, çok fazla uğraş gerektirmeyen bir oyun. Günde birkaç kez girip biriken paranızla yeni uçaklar satın almanız yeterli. Merge Plane, farklı bir oyun arayanlar için oldukça uygun olabilir.

4. Hill Climb Racing ve Hill Climb Racing 2:

Yılların oyunu Hill Climg Racing, popülerliğini korumaya devam ediyor. Farklı haritalarda, farklı araçlarla basit sürüşler yapabileceğiniz oyun, toplamda 500 milyonun üzerinde indirilmeye sahip. Aynı zamanda oyunun daha iyi grafiklere sahip ikinci bir sürümü daha bulunuyor.

3. Dr. Parking 4:

Hem boş vaktinizi değerlendirebileceğiniz hem de park etme becerilerinizi geliştirebileceğiniz Dr. Parking 4, en iyi park etme oyunlarından biri. 50 milyondan fazla indirilen oyun, denemeye değer.

2. Fire Balls 3D:

Helix Jump'ın geliştiricisi VOODOO tarafından geliştirilen oyunda yapmanız gereken tek şey ekrana tıklamak olmasına rağmen, oyun oldukça sinir bozucu. Fire Balls 3D, yayınlanalı çok uzun bir zaman olmasa da şimdiden üst sıralara yerleşmeyi başardı.

1. BBTAN by 111%

Toplarla tuğlaları kırmayı amaçladığınız BBTAN, bağımlılık yapıcı etkiye sahip oyunlardan biri. Oynayanlar tarafından genellikle çok fazla reklam olduğu yönünde şikayetleri bulunan oyun, internetsiz oynamak için birebir.

İnternetsiz oynayabileceğiniz mobil oyunlar listemizin sonuna geldik. Listede yer almayan ancak severek oynadığınız oyunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.