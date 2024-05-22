Unicode'un emoji kataloğunu güncellemesinin ardından iPhone'lara gelecek yeni emojiler ortaya çıktı. Hepsi farklı türde olan 7 emoji, muhtemelen iOS 18'in bir güncellemesiyle kullanıma sunulacak.

Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olmasını beklediğimiz iOS 18’in tanıtılmasına artık çok az bir süre kaldı. Apple, 10 Haziran günü düzenleyeceği geliştirici konferansı WWDC 2024’te işletim sisteminin yeni sürümünü bizlerle buluşturacak. Tabii ki ana odak, üretken yapay zekâ olacak. Ancak diğer yenilikler de göreceğiz.

Apple, düzenli olarak tüm kategorilerindeki cihazlara yeni emojiler ekliyordu. Şimdi ise iOS 18’le birlikte göreceğimiz emojiler ortaya çıktı.

Hepsi birbirinden farklı 7 yeni emoji geliyor

Yukarıdan görebileceğiniz emojilerin iOS’e gelebileceği düşünülüyor. Tabii ki daha fazlasını görebiliriz ancak ortaya çıkanlar şimdilik bunlar. Baktığımızda göz altı torbalarına sahip yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve slime benzeri bir emoji olmak üzere farklı yerlerde kullanılabilecek 7 yeni emojinin gelebileceğini görüyoruz.

Emojiler, Apple’ın da kullandığı Unicode Consortium’un emoji kataloğunu güncellemesinin ardından ortaya çıktı. Şimdilik betada olan ve yeni emojileri içeren Unicode 16, 2 Temmuz’da resmî çıkışını yapacak. O zaman çıktığında yer almaya devam ederlerse bu emojilerin gerçekten de iPhone’lara geleceğini düşünmeye başlayabiliriz. Tabii ki sadece iOS değil, diğer cihazlarda da bu emojileri görebiliriz.

Şirketlerin bu emojileri kendilerine uyarlaması normal şartlarda birkaç ay sürebiliyor. Bu nedenle Apple’ın direkt olarak iOS 18 ilk çıktığında (sonbaharda) yeni emojileri getirmeyeceğini tahmin edebiliriz. Bunun yerine 2024 sonlarına doğru veya 2025 başlarında yapılacak bir iOS 18 güncellemesiyle gelme ihtimali var. En yüksek ihtimal ise Mart 2025’te çıkması beklenen iOS 18.4. Apple’ın en son emoji güncellemesini birkaç ay önce yayımlanan iOS 17.4 ile yaptığını da ekleyelim.