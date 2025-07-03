iOS 26'yla FaceTime'a gelecek bir özellik ortaya çıktı. Betada fark edilen bu özellik, görüntülü aramalarda çıplaklık olursa aramayı donduracak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olacak iOS 26’yı duyurmuştu. Duyuruda sürümde göreceğimiz çoğu yeniliğe yer verilse de her şey yer almıyordu. Güncellemenin yeni gizli özellikleri, beta sürümlerle keşfediliyordu. FaceTime’a gelecek yenilik de bunlardan biri.

iDeviceHelp tarafından iOS 26 betasında keşfedilen bilgilere göre iOS 26 ile FaceTime aramalarına bir güvenlik özelliği daha eklenecek. Güncelleme, görüntülü aramalarda çıplaklığın engellenmesini amaçlanacak.

Tüm kullanıcılara gelecek, çıplaklık görülürse arama duracak

Aslında Apple, geçen ay bu tarz bir özelliğin geleceğinin sinyallerini vermişti. Ancak o zaman çocuk hesaplarına yönelik olacağı belirtiliyordu. Şimdi betada keşfedilen bilgiler ise çocuk veya yetişkin hesabı olması fark etmeksizin tüm FaceTime aramalarına geleceğini ortaya koydu.

Eğer görüntülü aramalar sırasında cihazınız bir çıplaklık fark ederse FaceTime araması dondurulacak. Hem ses hem de görüntünün donduğunu göreceksiniz. Bunun ardından karşınıza yukarıda gördüğünüz 2 seçenek içeren bir uyarı çıkacak. İsterseniz ses ve videoyu devam ettirebilecek, isterseniz de aramayı sonlandırabileceksiniz. Yani isteyen aramaya sorun yaşamadan devam edebiliyor.

Özellik aslında fikir olarak anlaşılır olsa da yetişkinlere gelme ihtimali biraz tuhaf. Zaten çoğu kişi de yetişkinlerde olmasının anlamsız olduğunu insanların gizliliğine ve özel hayatına aykırı olduğunu söylüyor. Belki de betada çıkan bir hatadır ve Apple’ın ilk başta açıkladığı gibi sadece çocuklar için bir özelliktir. Ne olacağını bekleyip göreceğiz.