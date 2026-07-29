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iOS 27'de Yer Alan "Kısıtlı Mod" Nedir, Ne İşe Yarar?

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Apple, iOS 27 beta sürümlerinde ortaya çıkan "Kısıtlı Mod" özelliğinin yeni kiralama programındaki ödeme gecikmeleri için kullanılmayacağını doğruladı. Peki bu özellik nasıl çalışacak?

iOS 27'de Yer Alan "Kısıtlı Mod" Nedir, Ne İşe Yarar?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, önümüzdeki dönemde kullanıma sunulacak iOS 27 güncellemesiyle birlikte işletim sisteminin derinliklerine yeni bir denetim mekanizması ekliyor. iOS 27 beta 4 sürümünde, geliştirici modu açık olan cihazlarda “Uygulama Yönetilen Özellikler” adı altında gözlemlenen bu sistem, cihazların finansman durumuna göre uzaktan kısıtlanabilmesine imkan tanıyor.

İlk başlarda bu özelliğin Apple’ın yeni duyurduğu "Apple Upgrade" kiralama programında yaşanabilecek ödeme aksamalarına karşı geliştirildiği düşünülmüştü ancak Apple yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddetti ve "Kısıtlı Mod" altyapısının kendi kiralama programındaki ödeme gecikmeleri için kesinlikle kullanılmayacağını doğruladı. Şirket, sistemin tam olarak hangi senaryolar için tasarlandığına dair detaylı bilgi vermekten kaçınsa da teknik izler sistemin amacını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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iOS 27'de Yer Alan "Kısıtlı Mod" Nedir, Ne İşe Yarar?
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Sistem arka planda nasıl çalışıyor?

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Sistemin teknik detayları incelendiğinde, merkezde appmanagedfeaturesd adında bir arka plan sürecinin yer aldığı görülüyor. Bu arka plan süreci, yetkili finansman sağlayıcılarının cihazı sisteme kaydetmesine ve kullanıcının finansman anlaşması şartlarını yerine getirip getirmediğini uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyor. Eğer finansman sözleşmesindeki yükümlülükler aksatılırsa, altyapı Apple’ın ManagedSettings çerçevesini devreye sokarak cihazdaki belirli uygulamaların çalıştırılmasını engelliyor.

Kısıtlamalar aktif hâle getirildiğinde akıllı telefon tamamen kullanılamaz hâle gelmiyor. Cihazda yalnızca önceden izin verilmiş az sayıda yerleşik uygulama, finansman sağlayan kurumun kendi uygulaması ve kritik uyarı yetkisine sahip acil durum yazılımları çalışmaya devam edebiliyor.

Olası kullanım alanları neler?

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Yeni kısıtlama altyapısının en dikkat çekici yönlerinden biri de güvenlik katmanındaki entegrasyonu. Sistem, "Bul" altyapısı üzerinden "Partner Finance Lock" adı verilen özel bir kilit mekanizmasıyla doğrudan bağlantılı çalışıyor. Bu yapı sayesinde, cihazın anlık konum verilerine erişilmeden ve kullanıcı gizliliği ihlal edilmeden finansman durumu denetlenebiliyor. FindMyUICore ve Kurulum Asistanı bileşenleri, telefonun durumuna göre kilitlenme veya kısıtlanma süreçlerini otomatik olarak yönetiyor.

Apple kendi kiralama sistemini bu kapsama almayacağını belirtse de uzmanlar teknolojinin kullanım alanına dair güçlü tahminlere sahip. Bu altyapının, Apple cihazlarını kredi veya taksitle satan GSM operatörleri ile üçüncü taraf perakendeciler için hazırlanmış olabileceği düşünülüyor.

Özellikle Hindistan gibi pazarlarda borcunu ödemeyen kullanıcıların cihazlarının uzaktan kısıtlanması geçmişte ciddi hukuki tartışmalara yol açmıştı. Hindistan Merkez Bankası, temel işlevlerin ve acil durum hatlarının açık kalması şartıyla bu tür kısıtlamalara izin veren düzenlemeler üzerinde çalışıyor. iOS 27’deki bu yeni mimarinin de benzer şekilde acil aramaları ve temel internet erişimini açık tutarak yasal mevzuatlara uyum sağlayacağı tahmin ediliyor.

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