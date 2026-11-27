İddiaya göre Apple, gelecek yıl yayınlayacağı iOS 28 ile iPhone bildirimlerini baştan sona elden geçirmeyi planlıyor.

iPhone kullanıcılarının en çok yakındığı konulardan biri dağınık bildirim yapısı ve bitmek bilmeyen reklam mesajları. Apple dünyasına dair haber ve söylentileri yıllardır takip eden MacRumors'a göre şirket, iOS 28 ile Bildirim Merkezi'nde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Henüz resmi bir detay paylaşılmasa da bu hamle, iOS ekosistemindeki büyük eksikliklerden birini kapatabilir. Peki Apple'ın masasında hangi yenilikler var ve bu değişim kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

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Reklam bildirimlerine filtre gelir mi?

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App Store kuralları, geliştiricilerin izinsiz reklam bildirimi göndermesini yasaklıyor. Yine de pek çok uygulama bu kuralı eğip büküyor. Apple'ın kendi Cüzdan (Wallet) uygulamasından gönderdiği "F1: The Movie" bilet kampanyası gibi bildirimler bile tepki toplamıştı.

Yeni sistemin reklamları azaltıp azaltmayacağı henüz bilinmiyor. Android 16 ve sonraki sürümlerde ise bildirimler Haberler, Promosyonlar, Sosyal ve Önerilenler başlıklarına ayrılabiliyor. iOS 28'e benzer bir kategorizasyon eklenirse reklam kargaşasının önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Beklenti yalnızca reklam değil

Söylentinin ardından kullanıcılar ve teknoloji yazarları yalnızca reklamların susmasını istemiyor. Pek çoğu, yanlışlıkla sildiği uyarılara geri dönebileceği bir bildirim geçmişi talep ediyor.

Öne çıkan bir öneri daha var, o da iPhone, iPad ve Mac arasında bildirim senkronizasyonunun iyileştirilmesi. Böylece bir cihazda görüp kapattığınız bildirimin, öteki cihazı açtığınızda yeniden karşınıza çıkması sorunu çözülebilir.

iOS 28 ne zaman gelecek?

Apple'ın iOS 28'i Haziran 2027'deki WWDC etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Beta sürecinin ardından Eylül 2027'de tüm kullanıcılara sunulması öngörülüyor. Bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağı ve olası değişikliklerin neleri kapsayacağı o tarihte netleşecek.

O güne kadar reklam bildirimlerini azaltmak isterseniz App Store profil ayarlarından Öneriler ve Teklifler seçeneğini kapatabilirsiniz. Apple Cüzdan ayarlarında ise Yeni Özellikler ve Güncellemeler kısmını kapatmayı deneyebilirsiniz.