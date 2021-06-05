Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin kamera performansları, DxOMark tarafından açıklandı. Oldukça iyi performans sergilediğini gördüğümüz cihazlar, kendi sınıflarının en iyileri gibi görünüyorlar.

Apple’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 12 modelleri, markanın kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmiş ve ufak da olsa serinin önceki modellerine göre farklı bir tasarım yolu izlemişti. iPhone 12 ailesinden standart iPhone 12 ve iPhone 12 mini, DxOMark’ın ön kamera testine alındı.

Standart ve mini model iPhone 12’ler, kendi sınıflarında oldukça iyi performans gösterirken Samsung S21 ailesinden sadece standart Galaxy S21’i geride bırakabildi. Fakat bunlar yeni nesil cihazlar olsalar da standart ve mini modeller olduklarını tekrar belirtelim.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini’nin fotoğraf puanı 101, video puanı ise 93 olarak değerlendirildi

iPhone 12 mini, standart model ile aynı çift kamera tasarımını taşıyor. Ön kamera ise tüm iPhone 12 modellerinde aynı olup 12 mp değerinde bir ana kamera sunuyor. Bu ana kameraya 3 boyutlu derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor.

Örneklere bakıldığında iPhone 12 Pro ile iPhone 12 mini arasında ön kamerada bir fark bulmak zor. Fakat asıl fark, iPhone 12’nin daha küçük bir ekran sunmasının da katkısıyla, flaş kullanımına gelince daha net anlaşılıyor.

iPhone 12’nin standart modeline gelindiğinde de işlerin değiştiğini söyleyemeyiz. İki telefonun da DxOMark puanı tamamen aynı. Fotoğraf alanında 101 puan almış olan cihazlar, konu videoya geldiğinde 93 puan ile değerlendirilmiş. iPhone 12’nin detaylı özelliklerine buradan göz atabilirsiniz.

Başta da söylediğimiz üzere bu telefonlar büyük iPhone 12 ailesinin standart ve mini modelleri. Bu sebeple daha önce çıkmış, daha eski nesil modellerin üst versiyonları bu cihazlardan daha iyi özellikler sunabilse de iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin, kendi sınıflarında en iyi ön kamera performansı sunan cihazlar olduklarını söyleyebiliriz.