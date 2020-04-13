Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone modelleri yeniden gündeme taşındı. Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone 12 serisinin iPhone 5'lere benzeyeceğini iddia etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir yaklaşmakta olan yeni iPhone modelleri ile gündemde. İddialara göre şirket, daha uygun fiyata satacağı iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak isimlendirilmesi beklenen bir telefon üzerinde çalışıyor. Ayrıca Apple'ın, sonbahar aylarında tanışmayı beklediğimiz yeni iPhone 12 serisi üzerinde çalıştığı da zaten uzunca bir süredir bilinen bir durum.

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 12 serisi ile ilgili bugüne kadar onlarca haber yaptık. Bu haberlerimizde yer alan iddialar, iPhone 12 serisinin iPhone 5 benzeri bir tasarıma sahip olacağını belirtiyordu. Şimdi yine güvenilir bir kaynak, iPhone 12 ile ilgili mevcut iddiaları güçlendirmiş durumda.

Yeni iddialar, Bloomberg için çalışan ve zaman zaman haberlerimize konu olan Mark Gurman'dan geliyor. Gurman'ın açıklamalarına göre yaklaşmakta olan yeni iPhone modelleri, iPhone 11 serisinden ziyade iPhone 5 serisine benzerlik gösterecek. İddialara göre Apple'ın yeni iPhone'ları, yumuşak yerine daha sert hatlara sahip olacak.

"Yeni iPad'lerin küçük versiyonlarını düşünün"

Eğer Gurman'ın iddiaları gerçeği yansıtıyorsa, yaklaşmakta olan iPhone 12 serisinin tasarımını genel olarak bildiğimizi söyleyebiliriz. Buna göre Apple, kısa bir süre önce duyurduğu yeni iPad'lerini küçülterek iPhone 12 haline getirecek. Yeni iPad'lerin çerçevelerini de minimalize ettiğimizde, iPhone 12'nin genel tasarımına ulaşmış oluyoruz. Ancak bu tasarım ile ilgili net bir şeyler söylemek için henüz çok erken.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, yaklaşmakta olan iPhone'ların en büyüğünün 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağını ve Apple'ın, yeni iPhone modellerinde çentik bölümünü mümkün olduğunca küçülteceğini gösteriyordu. Ayrıca bu telefonlarda kullanılacak işlemcilerin, sanal ve artırılmış gerçeklik desteğini çok daha iyi bir şekilde karşılayacak potansiyelde olacağı da yine söylentiler arasında yer alıyor.

Apple, yeni iPhone modellerini genelde eylül ayı içerisinde duyuruyor. Ancak şirket, o döneme kadar bazı yeni ürünlerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Çünkü yine Bloomberg de yer alan bir rapora göre Apple, uygun fiyatlı bir HomePod ve Apple Tags olarak isimlendirilen ve eşyalarınızın yerini takip etmenizi sağlayacak yeni ürünler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.