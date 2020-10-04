Apple’ın önümüzdeki sene çıkacak akıllı telefon serisi iPhone 13 için ekran bilgileri ortaya çıktı. Yeni telefonlar tamamen OLED ekranlarla gelecekken üretimin çoğunluğu yeniden Samsung’a ait olacak.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple, çok yakında iPhone 12 serisinin tanıtımını yapacak. Telefonun tanıtımının ertelenmesi nedeniyle piyasa değerinde düşüş yaşayan şirket, bu gecikmeye rağmen önümüzdeki senenin akıllı telefonlarını da üretmek için çalışmalarına devam ediyor.

2021’de tanıtılacak iPhone 13 serisi için ekran boyutları ve teknolojisi hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu sene tanıtılacak iPhone 12’lerin 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç boyutlara sahip OLED ekranlarla geleceği biliniyor. Apple’ın gelecek yıl çıkacak telefonların da hemen hemen aynı boyutları görüyoruz.

iPhone 13 serisinin ekran boyutları

iPhone 13 serisinin küçüğü olacak iPhone 13 mini isimli telefonun 5,42 inçlik boyuta sahip OLED ekranla geleceği düşünülüyor. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro isimli telefonların 6,06 inç ekrana sahip olacağı ortaya çıkarken, iPhone 13 Pro Max’in ise 6,67 inç OLED ekranla karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Ekranlar Samsung’dan

Apple, her ne kadar piyasada rakip olsa da üretim aşamasında Samsung’la büyük bir ortaklık kurmuş durumda. Şirketin akıllı telefonlarında kullanılan OLED ekranların yüzde 80’i Samsung tarafından üretilirken, yüzde 20’lik kısmı ise LG ve BOE şirketlerinden tedarik ediliyor. Apple’ın iPhone 13 serisinde de bu şirketler bulunacak, ancak bu sefer daha farklı bir paydaya sahip olacaklar.

Apple, iPhone 13 serisinde dokunmatik ekran paneliyle ana ekran panelini birleştirmek istiyor. Bu sayede daha ince bir ekran elde edecek şirket, bu ekran tedariğinde şirketleri telefonlara göre bölmeyi tercih etti.

Bu noktada iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro Max modellerinin OLED ekranları Samsung tarafından üretilecekken, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro cihazlarının ekran tedariğinde LG Display bulunacak. BOE ise iPhone 13 ve iPhone 13 Pro cihazları için ekran üretecek. Bu paylaşıma göre modellerin ekranları, iPhone 13 Pro Max hariç ortak bir şekilde üretilecek. Şirketin amiral gemisi için üretilen ekranlar ise doğrudan Samsung’a emanet edilecek.

Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 13’ün çıkmasına hala uzun bir zaman var, ancak artık yakında iPhone 12 serisinin bizlerle olmasını bekliyoruz.