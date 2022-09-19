iPhone 14'ün Uydu Bağlantısı Android'de Neden Yok?

Apple iPhone 14 ile hayatımıza soktuğu uydu bağlantısı özelliği, Android telefonlarda neden yok? Gelin, bu sorunun cevabını irdeleyelim.

8 Eylül’de yeni iPhone 14 serisini tanıtan Apple, bu yeni seriyle birlikte özellikle giriş modellerinde fiziksel olarak büyük bir değişikliğe yer vermedi. Fakat cihazların bağlantı özelliklerinde akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açan özellikler yer aldı. Apple, ABD’de iPhone 14’leri SIM kart girişi olmadan satışa çıkardı, bununla birlikte uydudan acil durum iletişim sistemini hayata soktu.

Kullanıcıların internet ve hücresel bağlantıya sahip olmadığı durumlarda acil iletişimlerini gerçekleştirebilecekleri bu yeni teknoloji, kasım ayında ABD ve Kanada’da hizmete sunulacak. Apple, bu hizmeti sağlayan donanımı tanıtım gününde resmen açıklamamış olsa da o bilgi, bu hafta sonu paylaşıldı.

iPhone 14'ün uydu bağlantısı desteğine sahip olmasını sağlayan şey ne?

Reuters’ın haberine göre; iPhone 14 serisinde uydu üzerinden iletişimi sağlayan donanım, Qualcomm’un X65 modemi oldu. İşin garip yanı, bu modemin günümüzde pek çok üst düzey Android telefonda da yer alıyor olmasıydı. Peki uydu bağlantısını özelliğini Apple’ın sunup Android üreticilerinin sunmamasının sebebi ne?

Bu sorunun cevabı, Reuters’a açıklama yapan Apple tarafından kısmen verildi. Apple, paylaştığı açıklamasında Qualcomm X65 modemiyle birlikte aynı zamanda kendi radyo frekansı bileşenlerini ve yazılımını da geliştirdiğini paylaştı. Bunun yanı sıra Apple, uydu özelliğini kullanabilmek için Globalstar tarafından yönetilen uydu altyapısı için de anlaşma yaptı.

Qualcomm’un X65 modemi, 5G bağlantının yanı sıra “band n53” adı verilen frekansı da destekliyor. Söz konusu bant da Globalstar tarafından yönetiliyor. Bu bant desteği sayesinde iPhone telefonlar, gökyüzündeki uydular ile iletişim halinde kalabiliyor.

Peki, Android’e de aynı özellik gelecek mi?

Apple, yeni iPhone 14 serisini tanıtmadan birkaç gün önce Google tarafından önemli bir açıklama gelmişti. Android Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, bir sonraki Android sürümünün, yani Android 14'ün yerleşik uydu desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Bu sayede Android cihazlarda uydu bağlantısı desteğinin önü açılacak, yapılması gereken diğer eklemeler ise üreticiler tarafından karşılanacak. Yani evet, uydu bağlantısını çok yakında Android cihazlarda da görmeye başlayabiliriz.