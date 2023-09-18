128 GB'lik iPhone 15 Pro satın almanın en zor ve en kolay olduğu ülkeler araştırıldı. Türkiye, onlarca ülke arasında ne yazık ki sonuncu oldu. Rakiplerimiz, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerdi...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu iPhone 15 serisi, sektörün bir numaralı gündemi durumunda. Özellikleriyle mest eden telefonlar, zam yapılmamış olması ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak bir iPhone 15 Pro sahibi olmak, herkes için aynı zorlukta değil.

İnternet alışverişleri için kupon ve geri ödeme imkânı sunan, ayrıca pazar araştırması da yapan Picodi, 128 GB kapasiteli iPhone 15 Pro'nun ülkeler bazındaki satın alım güçlerini araştırdı. Yapılan araştırma, hangi ülkedeki bireylerin bir iPhone 15 Pro satın almak için daha çok çalışmaları gerektiğini gözler önüne serdi. Paylaşılan veriler, Türkiye'deki durumun ne yazık ki hiç iç açıcı olmadığını gözler önüne seriyor. Zira Türkiye, onlarca ülke arasında sonuncu oldu...

Her şeyden önce: Bu araştırma nasıl yapıldı?

Picodi araştırmacıları, akıllı telefonun fiyatını her ülkenin yerel para birimini dönüştürerek aldılar. Daha sonra da ülkelerin resmi veri sağlayıcıları üzerinden ortalama günlük maaş tespit edildi. Eğer bir ülkede resmi olarak ortalama fiyat açıklanmıyorsa, bu kez de dünyanın en bilindik yaşam maliyeti veritabanı olan Numbeo'ya bakıldı. İşte tüm bunlar, bir ülkede 128 GB iPhone 15 Pro'nun kaç paradan satıldığını ve o ülkedeki ortalama maaşın ne kadar olduğunu ortaya koydu. İki veri arasındaki oran, bir bireyin iPhone 15 Pro satın almak için kaç gün boyunca çalışması gerektiğini gözler önüne sermiş oldu.

Gelelim verilere: iPhone 15 Pro satın almanın en kolay olduğu 5 ülke:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, iPhone 15 Pro satın alma konusunda en şanslı olan ülke İsviçre. İsviçre'deki bir birey, sadece 4,2 gün çalışarak 2023 model iPhone sahibi olabiliyor. ABD, Avustralya, Lüksemburg ve Singapur da iPhone 15 Pro satın almak isteyenlerin işlerinin kolay olduğu ülkeler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin zirvede olduğu istatistik: iPhone 15 Pro satın almanın en zor olduğu 5 ülke:

iPhone 15 Pro'nun Türkiye başlangıç fiyatı 64.999 TL olarak açıklandı. Bu rakam Numbeo verileri ile kıyaslandığı zaman, ortalama maaşla çalışan bir bireyin 123,7 gün boyunca yemeden içmeden çalışması gerektiğini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin en yakın rakibi, 79,5 gün ile Filipinler. Brezilya, Hindistan ve Vietnam gibi yerlerde de iPhone 15 Pro satın almak kolay değil ancak tüm bu ülkeler arasında bireyleri en çok zorlayan ülke, ne yazık ki Türkiye...

iPhone 15 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: