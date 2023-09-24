Apple'ın 12 Eylül'de 'Wonderlust' etkinliğinde tanıttığı iPhone 15 serisi yine gündemde. Bir X (diğer adıyla Twitter) kullanıcısı, bazı iPhone 15 Pro'ların kutularından hasarlı bir şekilde çıktığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

12 Eylül'de tanıtılan ve ülkemizde resmî olarak 29 Eylül'de satışa sunulacak olan iPhone 15 serisi, kutudan hasarlı bir şekilde çıkmaları ile gündemde. Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının kutudan hasarlı çıkan iPhone 15 Pro'ların fotoğraflarını paylaşmasıyla birçok kullanıcının aynı durumdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 serisi arasındaki en belirgin fark ise, Pro serisinin titanyum gövdeye sahip olması olarak biliniyor. Bu da telefonun ana modele göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu anlamına geliyor. Ancak paylaşımlar bunu pek göstermiyor.

Majin Bu isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaştığı gönderide, iPhone 15 Pro'lar kutudan hasarlı bir şekilde çıkıyor.

"Bazı iPhone 15 Pro'larda ekranın yanlış hizalaması, kamera lenslerinde kir, ekranda çizikler ve çeşitli alanlarda hasar belirtileri var gibi görünüyor, kabarcıklar ve rengi solmuş kareler olduğuna dair bildiriler var. Bu, ABD, Çin ve AB pazarlarında meydana gelmiş."

Daha önce bir Foxconn çalışanı, iPhone 15 Pro serisi telefonların ilk sevkiyatında bazı problemlerin yaşanacağını belirtmişti. Majin Bu isimli kullanıcının gönderisinde bahsedilen problemleri görüyoruz. Telefonlar, kutudan henüz ekran korumaları kaldırılmamış ve hiçbir şekilde kullanılmamış olarak gözüküyor.

Bir başka gönderide, telefonun arka camında eşit olmayan boşlukların olduğu, OLED ekranın titremesi ve kutudan uzun çiziklerle çıktığı söyleniyor. Kullanıcının telefonu satın aldığı yetkili satıcı, iPhone 14 serisinde bu problemlerle karşılaşmadıklarını ifade etmiş.

Bir Reddit kullanıcısı ise iPhone 15 Pro Max'i kutusundan çıkardığında, arka camında çatlak olduğunu belirtiyor.

Reddit'te seriye dair pek şikayet olmadığı görülüyor ancak, bir Reddit kullanıcısının paylaşımına göre, kullanıcı iPhone 15 Pro Max satın alıyor ve telefonun arka camında üç çizik bulunuyor. Kutuyu açmadan önce telefonun kutuya gevşek bir şekilde koyulduğunu söylüyor.

Apple'ın ürünlerinin arkasında durduğu birçok kullanıcı tarafından biliniyor. Türkiye'de resmî olarak 29 Eylül'de satışa sunulacak olan iPhone 15 serisinin aynı problemlere sahip olup olmayacağı ise büyük merak konusu.