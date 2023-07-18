iPhone 16 Pro Max'in yakınlaştırma konusunda çok ciddi iyileştirmeler sunabilecek süper telefoto kamerayla geleceği iddia edildi. Daha önce ise iPhone 16 Pro ve Pro Max, mevcut model olan iPhone 14 Pro'ya göre daha büyük kamera sensörüne sahip olacağı iddia edilmişti.

Dünya henüz Apple’ın iPhone 15 serisine kavuşmak için eylül ayını gözetirken bir sonraki senenin modeli iPhone 16 hakkında da bilgiler açığa çıkmaya devam ediyor. Apple’ın takvimi aynı kalırsa Eylül 2024’te tanıtılacak olan iPhone 16, son zamanlarda Pro serisinin sahip olacağı kameralarla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz ay Çin’in sosyal medyası Weibo’da bir kullanıcı, şirket içi kaynaklardan bilgi elde ettiğini öne sürerek Pro serisinin kamerası hakkında bazı bilgiler paylaşmış, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerin çok daha büyük sensörlere sahip olacağını iddia etmişti. Bugün ise Pro Max'le ilgili önemli bilgiler sızdırıldı.

iPhone 16 Pro Max, süper telefoto kameraya sahip olabilir

Sızıntılarıyla tanıdığımız, daha önce birçok kez doğru bilgiyi ortaya çıkaran Digital Chat Station'a göre iPhone 16 Pro Max, süper telefoto kamerayla gelerek bir ilke imza atacak. Eğer bu gerçek çıkarsa telefon, optik yakınlaştırma konusunda ciddi bir artış sunacak.

Telefoto sensörlerde "süper" ve "ultra" kullanımı, genellikle odak uzaklığı 300 mm'nin üzerinde olan, uzaktaki nesneleri önemli ölçüde büyütebilen ve çekebilen kameralara deniyor. Bu tarz kameralar genellikle spor veya vahşi hayvan fotoğrafçılığında kullanılıyor. Karşılaştırma yapacak olursak, iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro'daki odak uzaklıkları 77 mm. Yani iddia gerçekse çok büyük bir artış göreceğiz.

Geçtiğimiz ayki iddiaya göre ise iPhone 16’yla periskop ve daha büyük ana kamera sensörü gelecek

Daha öncesinde iPhone 16 Pro serisinin bugünün Pro modellerinden daha büyük ekrana sahip olacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz ayki bilgiler de aslında bu iddiayı da kanıtlayarak cihaz içinde açılan boşluğun daha büyük sensörlerle doldurulacağına işaret etti.

İddiaya göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, iPhone 14 modellerine kıyasla %12 daha fazla büyük ana kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. Ayrıca cihazlar, daha önce analist Ming-Chi Kuo’nun da paylaştıklarıyla paralel şekilde bir periskop kamerayı da iPhone'lara getirecek. Bu iddiaların bugünkü sızıntıda da yinelendiğini ekleyelim.

Ana kamera sensörünün büyümesiyle birlikte iPhone kamerasının dinamik aralığı ve sensörün yakaladığı ışık da artacak. Bu artış, özellikle düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflarda avantajını gösterecek.