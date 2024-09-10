Apple, iPhone 16 için 25W hızlı kablosuz şarj sunan yeni MagSafe cihazını tanıttı. 30 dakikada %50 şarj olabiliyor.

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisi için geliştirdiği yeni MagSafe şarj cihazını tanıttı. Bu yeni cihaz 25W'a kadar kablosuz şarj desteği sunarak iPhone 16 modellerinin bataryalarını hızla doldurmayı vadediyor.

Yeni MagSafe şarj cihazı, tüm iPhone'larla ve Qi2 uyumlu cihazlarla çalışacak. Ancak 25W hızında kablosuz şarj sadece iPhone 16 serisiyle mümkün olacak. Bu hız Samsung Galaxy S24 serisinin 15W ve Google Pixel 9'un 15W–23W aralığındaki şarj hızlarından daha yüksek.

iPhone 8'den iPhone 16'ya kadar uyumlu olan yeni MagSafe

Apple'ın yeni şarj cihazı, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'yu yaklaşık 30 dakikada %50 şarj edebiliyor. Bu hızlı şarj kapasitesi 30W USB-C Güç Adaptörü ile destekleniyor. Ayrıca iPhone 12 ve sonrası modeller için 15W, iPhone 8 ve sonrası için ise 7.5W şarj sağlanabiliyor. Şarj cihazının 1 metre uzunluğundaki versiyonu 39 dolar, 2 metre uzunluğundaki versiyonu ise 49 dolar olarak satışa sunulacak. Yeni iPhone'lar şarj cihazıyla gelmediği için, kullanıcıların ayrı olarak bu şarj cihazını ve yüksek hızlı şarj için 30W USB-C güç kaynağını satın alması gerekecek.

Apple'ın duyurduğu yeni şarj cihazı, iPhone 8'den iPhone 16'ya kadar tüm iPhone modellerini ve kablosuz şarj özellikli AirPods'ları destekliyor. Bu gelişme, Apple kullanıcıları için daha hızlı ve verimli bir şarj deneyimi sunacak.