iPhone 16 serisindeki Wi-Fi 7 desteği, 160 MHz band genişliği ile sınırlı kalıyor ve kullanıcıların hız beklentilerini karşılayamıyor.

Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte Wi-Fi 7 desteği sunduğunu duyurmuştu. Ancak bu yeni teknoloji, 160 MHz band genişliği ile sınırlı kalması nedeniyle kullanıcıların beklentilerini karşılayamadı.

Yapılan testlerde, iPhone 16 modellerinin Wi-Fi 7 bağlantısı, 1.6 Gbps ile 1.7 Gbps arasında hızlar sunabiliyor. Çıkan rakamlar rakip cihazlarla kıyaslandığında ise oldukça düşük kalıyor.

iPhone 16'daki Wi-Fi 7 kısıtlamaları

Apple’ın yeni telefonlarında Wi-Fi 7’nin performansını kısıtladığı düşünülüyor. Cihazlar, gerekli 320 MHz kanal genişliğini kullanamadığı için bağlantı hızlarının %50 oranında azaldığı belirtiliyor. Sınırlamanın arkasında enerji verimliliği veya donanım uyumluluğu gibi teknik sebepler olabileceği düşünülüyor.

Kullanıcılardan bazıları ise bu sorunun yazılım güncellemeleri ile çözülebileceğini umuyor; ancak sorun donanım kaynaklıysa, çözüm bulmak zor olabilir. Apple’ın Wi-Fi 7'yi neden bu şekilde sınırlı sunduğu merak konusu.