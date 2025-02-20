iPhone 16e ve iPhone 16'nın kamera özelliklerini karşılaştırdık. Kameraya önem veren kullanıcılar için hangisini almak daha mantıklı?

Apple, dün akşam çok beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone’unu resmen tanıttı. Cihaz, tahmin edildiği gibi SE 4 olarak değil, iPhone 16 ailesinin bir parçası olan iPhone 16e olarak geldi. 48 bin TL fiyata sahip cihaz, Apple Intelligence, iPhone 14 benzeri çentikli tasarım, Apple Intelligence desteği ve A18 işlemci gibi birçok önemli özelliğe sahip.

iPhone 16e, kamera tarafında ise şu an satışta olan tek kameralı tek iPhone konumunda bulunuyor. Peki iPhone 16e’nin kamerası standart iPhone 16’ya kıyasla nasıl? Kameraya önem veren kullanıcılar hangisini tercih etmeli? Bu içeriğimizde iki telefonun kameralarını karşılaştırıyoruz.

iPhone 16e, iPhone 16 ile aynı kameraya sahip olmasına rağmen birçok özellik konusunda geride

iPhone 16e modelinde 48 MP’lik (f/1.6) Fusion ana kamera bulunuyor. İkili kamera sistemi, cihazın zoom imkânı da sunmasını sağlıyor. Standart iPhone 16 modelinde ise yine aynı 48 MP’lik ana kamera var ancak ona 12 MP’lik bir ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise ikisinde de 12 MP’lik f/1,9 diyafram açıklığına sahiip selfie kameraları var.

iPhone 16e’de, True Tone flaş, düşük ışıklarda iyi bir görüntüleme deneyimi sunan Photonic Engine, yapay zekâ sayesinde kaliteyi yükselten Deep Fusion ve Smart HDR 5 özellikleri tıpkı standart versiyonda olduğu gibi var.

Ancak portre çekimlerinde sonradan odağı ayarlamayı sağlayan yeni nesil Odak Kontrolü yeni modelde eksik. Ayrıca çekilen fotoğraflarda tam istediğiniz görünümü yakalamayı sağlayan son nesil Fotoğrafik Stiller de iPhone 16e de bulunmuyor. Buna rağmen eski filtrelere ulaşılabildiğini belirtelim.

Bunlar dışında ultra geniş kameranın eksikliği, cihazın geniş açılı ve makro görsel yakalamasının önüne geçiyor. Ayrıca tekli kamera kurulumu, 3 boyutlu görsel ve video yakalamayı sağlayan uzamsal video ve fotoğraf desteğini de engelliyor. Bunların ikisine de standart modelde destek var. Video tarafına baktığımızda da eksiklikler görüyoruz. Cihazda film gibi görüntüler çekmenizi sağlayan sinematik mod veya aksiyon modu olmadığını görüyoruz.

Yani kısacası, kameraları aynı olsa da aralarında büyük farklar mevcut. iPhone 16e, birçok özelliği bünyesinde barındırmıyor. Bu yüzden ikisi arasında kaldıysanız ve kamera sizin için önemli bir unsursa standart iPhone 16’yı almak daha mantıklı bir tercih.

iPhone 16e ve iPhone 16 genel karşılaştırma için: