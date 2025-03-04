iPhone 16e, iddialara göre normal şartlarda MagSafe desteğine sahip olacaktı fakat Apple böyle olmasını istemedi.

Apple’ın yeni uygun fiyatlı iPhone 16e modeli kimi kesim tarafından beğenildi kimi kesim tarafındansa fazlasıyla eleştirildi. Telefondaki en önemli eksikliğin ise MagSafe desteği olmamasından kaynaklandığı iddia edildi.

Bugün ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre iPhone 16e esasında MagSafe destekleyecekmiş ancak Apple bilinçli olarak bu özellikten yoksun bir şekilde piyasaya sürmeye karar vermiş.

MagSafe tam olarak nasıl çalışıyor?

MagSafe, iPhone kullanıcıları için büyük avantajlar sunan bir teknoloji. Telefonun kablosuz şarj cihazına kolayca hizalanmasını sağlayarak şarj sürecini hızlandıran MagSafe özelliği, 15W’a kadar (Qi2 desteği ile 25W’a) kablosuz şarj imkânı tanıyor.

Ayrıca MagSafe, uyumlu aksesuarlar sayesinde cüzdanlardan araç bağlantı noktalarına kadar geniş bir ekosistem yaratıyor.

Peki Apple neden bu özelliği iPhone 16e’den mahrum bıraktı?

Apple’ın açıklamasına göre iPhone 16e’nin hedef kitlesi, genellikle telefonlarını kablo ile şarj eden kullanıcılar. Yani şirket, kullanıcıların MagSafe’i zaten kullanmadığını düşündüğü için bu özelliği eklememiş.

Tabii bu argüman biraz kafa karıştırıcı çünkü geçmişte de iPhone SE ve iPhone 11 gibi modellerde MagSafe yoktu, dolayısıyla uygun fiyatlı ekosisteminde konumlanan kullanıcıların bunu deneyimleme şansı hiç olmadı.

iPhone 16e'de MagSafe mıknatısları yer alıyor

Daha da ilginci, iPhone 16e’nin aslında içinde MagSafe mıknatısları bulundurması. Macworld’den David Price, telefonun MagSafe aksesuarlarını zayıf da olsa tutabildiğini keşfetti.

MagSafe şarj cihazının, telefonun altına yerleştirildiğinde masadan havalanarak iPhone 16e’ye yapıştığını gösteren bir video bile paylaştı.

Peki sizce Apple bu kararı neden aldı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.