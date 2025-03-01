iPhone 16e parçalarına ayrıldı. iPhone 16e’nin iç tasarımında batarya kapasitesi artırıldı, kamera sadeleştirildi ve Apple’ın yeni C1 modemine yer verildiği görüldü.

Apple'ın yeni modeli iPhone 16e, ilk kez söküm testine girdi. İç bileşenleri ortaya çıkan cihazın, seleflerine kıyasla bazı önemli farklar içerdiği görüldü. En dikkat çeken değişikliklerden biri ise batarya kapasitesinin artırılmış olması oldu.

REWA Technology tarafından gerçekleştirilen parçalama testinde, iPhone 16e'nin iç tasarımının büyük ölçüde iPhone 15'e benzediği ancak bazı farklılıklar taşıdığı ortaya çıktı.

4.000 mAh seviyesini aşan bir bataryaya sahip

iPhone 16e'de önceki modellerde bulunan çift kamera yerine tek bir ana kamera bulunuyor. Kamera modülünün küçülmesi, batarya için daha fazla alan açılmasını sağladı. Böylece iPhone 16e, Apple'ın Plus ve Max olmayan modelleri arasında ilk kez 4.000 mAh seviyesini aşan bir bataryaya sahip oldu. 4.005 mAh kapasiteli bu batarya, cihazın kullanım süresinde önemli bir artış sunabilir.

iPhone 16e'nin donanım tarafında bir diğer dikkat çeken yenilik ise Apple’ın geliştirdiği C1 modem oldu. Bu modem, Apple tarafından tasarlanmış olup Qualcomm modemlerine bir alternatif sunuyor. Ancak, enerji verimliliği ve performans açısından nasıl bir fark yaratacağı henüz netleşmiş değil. Ayrıca cihazın iç bileşen yerleşimi, iPhone 15 ile büyük ölçüde benzer olsa da bataryanın değiştirilmesini kolaylaştırmak için yeni bir serbest bırakma mekanizması eklenmiş durumda.

Apple, iPhone 16e modelinde batarya kapasitesini artırırken, kamera sistemini sadeleştirme yoluna gitti. Günlük kullanım süresini olumlu yönde etkilemesi beklenen bu değişikliklerin, cihazın kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacağı ise zamanla netleşecek.