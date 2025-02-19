Apple'ın geçtiğimiz saatlerde tanıttığı iPhone 16E'nin tanıtım videosu yayımlandı.

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 16E nihayet tanıtıldı. Etkileyici özellikleri uygun fiyat ile kullanıcılarla buluşturan Apple, iPhone 16E'yi basın bülteni ile tanıtmasının ardından bir de tanıtım videosu yayınladı.

Tanıtım videosunda telefonun güçlü A18 işlemcisi ve Apple Intelligence desteğine yer verilirken, tasarımına dair detaylar da dikkat çekiyor.

iPhone 16E tanıtım videosu

48MP ana kamera içerisinde yer alan 2X telefoto kamerasıyla etkileyici çekimler yapabileceğiniz iPhone 16E ile çekilen birçok fotoğraf da yayınlanan tanıtım videosunda görülebiliyor.

Apple'ın kendi üretimi olan C1 modemine de yer verilen videoda telefonun ekranına dair bilinmeyen noktalardan da bahsediliyor. Dinamik Ada yerine çentik tasarım ile gelen iPhone 16E, bu tercihiyle bazı kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

Peki sizce 47.999 TL fiyat etiketine sahip iPhone 16E Türkiye'de alınır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.