Yeni bir iPhone almayı düşünürken iPhone 16e ile ikinci el iPhone 15 arasında mı kaldınız? En iyi seçimi yapmanız için sizin için bu iki cihazı derinlemesine karşılaştırdık.

Yükselen fiyatlar nedeniyle iPhone almak ülkemizde iyice zorlaşmış durumda. Ancak hâlâ son seri modellere göre alabileceğiniz daha uygun fiyatlı iPhone’lar var. Bunlar, yakın zamanda tanıtılan iPhone 16e ve iPhone 15. İkisinin fiyatına ucuz diyemeyiz ancak normal iPhone 16 modelleriyle karşılaştırdığımızda daha karşılanabilir seviyedeler.

Peki sıfır bir iPhone 16e mi almak daha mantıklı yoksa iyi durumda ikinci el bir iPhone 15 mi? Bu iki telefonu detaylıca karşılaştırarak hangisinin daha mantıklı olduğuna bakacağız.

iPhone 16e özellikleri

Ekran iPhone 15

Ekran

6,1 inç

Super Retina XDR

OLED

60 Hz

1200 nit maksimum parlaklık

2556 x 1179 çözünürlük İşlemci A18 çip

6 çekirdekli CPU

4 Çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Apple Intelligence Var Arka kamera 48 MP (f/1.6)

İkisi bir arada kamera sistemi

2x optik zoom Ön kamera 12 MP (f/1,9) Ağırlık 167 gram Boyutlar 146.7 x 71.5 x 7.8 mm Pil 4005 mAh

26 saate kadar oynatma (Bu konuda en iyi 6,1 inçlik telefon)

20W hızlı şarj

7,5W'a kadar Qi özellikli kablosuz şarj

MagSafe desteği yok

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iPhone 15 özellikleri

Ekran 6,1 inç

Super Retina XDR

OLED

60 Hz

1600 nit maksimum parlaklık

2556 x 1179 çözünürlük İşlemci A16 çip

6 çekirdekli CPU

5 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine RAM 6 GB Depolama 128/256/512 GB Apple Intelligence Yok Arka kamera 48 MP (f/1.6)

12 MP (f/1.24)

2x optik zoom Ön kamera 12 MP (f/1,9) Ağırlık 171 gram Boyutlar 147,6 x 71,6 x 7,80 mm Pil 3349 mAh

20 saate kadar oynatma

20W hızlı şarj

15W'a kadar MagSafe kablosuz şarj

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Fiyatlar nasıl?

Telefon Fiyatı iPhone 16e ~44.999 TL İkinci el iPhone 15 40-45.000 TL arası (sıfırı 59.000 TL)

Tasarım:

Tasarım konusunda iki telefon arasında farklar olsa da öyle ahım şahım bir fark var diyemeyeiz. iPhone 16e modeli, direkt olarak iPhone 14 modelinden esinlenen çentikli ekran tasarımıyla geliyor.

iPhone 15 modelinde ise ana fark bildirimler, çalan müzikler ve daha birçok işlevi yerine getirebilen dinamik ada. Görüntü açısından artık modası geçmiş çentikli tasarım istemiyorsanız iPhone 15 daha iyi diyebiliriz. Ancak iPhone 16e’nin elinize aldığınızda hâlâ o premium hissiyatı vermeye devam ettiğini de belirtelim. Yine de genel anlamda iPhone 15 daha güzel gözüküyor.

Ekran

İki telefonda da 6,1 inçlik ekran, Super Retina XDR, 2551x1179 ekran karşılıyor. Ancak parlaklık konusunda fark var. iPhone 15’te 1600 nit parlaklık sunulurken 16e’de 1200 nit parlaklık görüyoruz. Bu da iPhone 15’in özellikle ışıklı ortamlarda çok daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor.

Apple’ın Pro olmayan modellerde devam eden 60 Hz yenileme hızı inadı 2 cihazda da devam ediyor. Bu yüzden çok farklı benzer bir deneyim yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Onun dışında iki cihazda OLED panel görüyoruz. Kısacası ekran tarafında çok benezer olduklarını söyleyebiliriz. Ancak kullanılmış bir iPhone 15 almanın, deneyiminizi sıfır bir cihaza göre aşağıya çekeceğini de eklemeden geçmeyelim.

Performans

Gelelin en çok fark olan yerlerden birine. Bu konuda kesinlikle iPhone 16e daha önde. Çünkü iPhone 16e modeli, Apple’ın son nesil A18 işlemcisinden güç alıyor, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli NPU içeriyor. iPhone 15 modelinde ise iki nesil öncenin çipi olan A16’yı görüyoruz. Bu, iPhone 16e hız ve verimlilik konusunda daha ileride bir telefon demek.

RAM tarafında da farklılıklar var. iPhone 16e modeli 8 GB’lık RAM’e sahip. Ancak iPhone 15’te 6 GB RAM görüyoruz. Bu fark, özellikle de yapay zekâ konusunda iki telefonu birbirinden ayırıyor. Yapay zekâya birazdan değineceğiz. İki cihazın da 128/256/512 GB depolamayla geldiğini belirtelim.

Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri

iPhone 15 modelinde yapay zekâ yok. Apple, geçen yıl duyurduğu Apple Intelligence özelliklerinin yalnızca iPhone 15 Pro ve üstüne geleceğini açıklayarak iPhone 15 sahiplerini şok uğratmıştı. Bunun ana nedeni ise yapay zekânın çalışması için cihazlarda minimum 8 GB RAM gerektirmesiydi. iPhone 16e, RAM kapasitesiyle bunu karşılıyor ve yapay zekâ özelliklerini destekliyor. Şu anda çok fazla yapay zekâ özelliği kullanılmasa da bu ileride kesinlikle büyük bir avantaj yaratacak.

Kamera

iPhone 16e modelinde 48 MP’lik tekli kamera kurulumu yer alırken iPhone 15’te 48 MP’lik ve 12 MP’lik iki kamera var. iPhone 16e’de ikisi bir arada kamera sistemiyle 2x zoom sunulabilse de bu alanda iPhone 15 daha önde. Ultra geniş kamera, arada büyük fark yaratıyor diyebiliriz. Ayrıca film gibi videolar çekmenizi sağlayan modu da 16e’de göremiyoruz. Yine de iPhone 16e’de, Deep Fusion gibi kamera özellikleri olduğunu da atlamayalım.

Pil

Son olarak pil konusuna değinelim. Bu konuda açık ara farkla önde olan cihaz iPhone 16e. Model, 26 saate kadar oynatma sunuyor ve şu an piyasadaki en iyi pil ömrüne sahip 6,1 inç ekranlı telefon olarak nitelendiriliyor. iPhone 15’te ise 20 saate kadar oynatma var. iPhone 15’in 3349 mAh, 16e’nin ise 4005 mAh ile geldiğini belirtelim. Bu kapasiteler Android cihazlara kıyasla düşük görünse de Apple’ın optimizasyon başarısı sayesinde pil konusunda iyi olduklarını söyleyebiliriz.

iPhone 16e’nin buradaki bir dezavantajı MagSafe desteği olmaması. 15 modeli 15W MagSafe sunarken 16e’de 7,5W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj görüyoruz. Ancak her hâlükârda pile önem veriyorsanız batarya kapasitesi düşmüş ikinci el bir iPhone 15 yerine iPhone 16e almak daha mantıklı olacaktır.

Sonuç: Hangisini almak daha mantıklı?

Bu sorunun yanıtı, hangi özelliğe daha fazla önem verdiğinize göre değişiklik gösterebilir. Apple Intelligence, daha yeni bir işlemci gibi detaylar uzun ömürlü bir cihaz isteyenler için iPhone 16e'yi öne çıkarıyor. Bununla birlikte daha modern bir tasarım, daha iyi bir kamera kurulumu, daha iyi bir ekran gibi özellikler de iPhone 15'in öne çıkan avantajları. Size benzer fiyat aralığında hangi iPhone modelini almak daha mantıklı?

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