iPhone 18 Pro’daki Kendiliğinden Kapanma Sorununa Apple’dan Açıklama Geldi

Apple, iPhone 18 Pro modelinde Face ID kaynaklı yaşanan kendiliğinden kapanma sorununu önümüzdeki hafta sunacağı yazılım güncellemesiyle çözeceğini açıkladı.

Face ID kullanımı sırasında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yaşanan donma ve ardından cihazın yeniden başlaması sorunu sektörün gündemine oturmuştu.

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Kullanıcılar arasında endişe yaratan bu durumun ardından Apple cephesinden beklenen açıklama geldi. Şirket, sorunun kaynağının donanımsal değil yazılımsal olduğunu belirterek çözümü sunacak yeni güncellemeyi duyurdu.

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Güncelleme önümüzdeki hafta geliyor

Apple, Face ID doğrulaması başarısız olduğunda ekranın kilitlenmesine ve telefonun kendiliğinden yeniden başlamasına yol açan bu hatayı doğruladı. Şirket, problemi ortadan kaldıracak yazılım güncellemesinin önümüzdeki haftanın başlarında kullanıma sunulacağını belirtti.

Sosyal medya ve kullanıcı forumlarında geniş yankı uyandıran bu sorun, yüzün el veya başka bir nesneyle kapatılarak Face ID denemesi yapılması durumunda tetikleniyor. Dokunmatik ekranın tepki vermeyi kesmesiyle başlayan kilitlenme, birkaç saniye içinde cihazın bir şekilde yeniden başlamasıyla sonuçlanıyor.

Donanım değişimine gerek yok

İncelemelere göre bu durum, cihazın Ayarlar altındaki Analizler bölümünde bir sistem hatası olarak kayıtlara geçiyor. Sorunun, iPhone 18 Pro serisinde kızılötesi kameranın ekran altına taşınmasıyla yenilenen ve Dinamik Ada’yı %25 küçülten yeni Face ID sensör mimarisinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bazı kullanıcıların sorunun donanımsal olduğunu düşünerek cihaz değişimi için Apple Store’lara başvurduğu bilinse de yayımlanacak düzeltme paketi sayesinde donanım değişimine gerek kalmayacak. Cihaz sahiplerinin tek yapması gereken, önümüzdeki hafta sunulacak güncellemeyi yüklemek olacak.