Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

iPhone 18 Pro Tasarımı Nasıl Olacak? İşte Yeni Sızıntı

Güvenilir bir sızıntı kaynağı iPhone 18 Pro tasarımıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Sızıntıda telefonda olabilecek 2 tasarım değişikliğine değiniliyor.

iPhone 18 Pro Tasarımı Nasıl Olacak? İşte Yeni Sızıntı
Gökay Uyan / Editor

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni amiral gemisi iPhone modellerini bizlerle buluşturacak. Bu telefonlardan en güçlüleri de şüphesiz Pro modeller olacak. Şimdi ise eylülde tanıtıldığını göreceğimiz iPhone 18 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntılar, cihazda yeni neler göreceğimizle ilgili.

Akıllı telefonlar konusunda Çin’den güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgiler,iPhone 18 Pro modelinin tasarımıyla ilgili 2 önemli detayı bizlerle buluşturuyor.

iPhone 18 Pro Tasarımı Nasıl Olacak? İşte Yeni Sızıntı
Daha küçük dinamik ada gelecek, kamera değişmeyecek

Apple’ın iPhone 18 Pro’da Face ID özelliklerini ekran altına taşıyıp Dinamik Ada’yı küçültebileceği konuşuluyordu. Ancak son zamanlarda bunun iptal olabileceğine dair de iddialar vardı. Digital Chat Station’ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı yeni bilgilere göre şirket, hâlâ karar verebilmiş değil.

Bir senaryoda mevcut ekran korunurken diğerinde ise “mini Dinamik Ada” içeren bir tasarım düşünüyor. Apple’ın hâlâ her iki seçeneği değerlendirdiği ve henüz bir karar verilmediği de eklenmiş. Eğer küçük Dinamik Ada bu modelde gerçeğe dönüşmez ise iPhone 18 Pro’nun en büyük tasarım değişikliklerinden birinin iptal olacağını ve büyük oranda iPhone 17 Pro ile aynı görünümle geleceğini düşünebiliriz.

Bir diğer konu ise kamera tarafında. Digital Chat Station’ın kaynaklarına göre Apple’ın ilk olarak geçen yılki iPhone 17 Pro ile tanıttığı ekranın üst kısmını tamamen kaplayan dikdörtgen ada içerisindeki kamera kurulumu iPhone 18 Pro’da değişmeyecek. Yani öncekiyle aynı görüneceğini söyleyebiliriz. Sadece arka kısımdaki malzemelerde ve küçük detaylarda değişiklik yapılabileceği belirtilmiş.

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek) iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)
Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Turkcell, Binlerce 5G Telefonu %50 İndirimle Satacak: Peşin Fiyatına 6 Ay Taksit de Var!

Turkcell, Binlerce 5G Telefonu %50 İndirimle Satacak: Peşin Fiyatına 6 Ay Taksit de Var!

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

