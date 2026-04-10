iPhone 18 Pro Tasarımı Nasıl Olacak? İşte Yeni Sızıntı

Güvenilir bir sızıntı kaynağı iPhone 18 Pro tasarımıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Sızıntıda telefonda olabilecek 2 tasarım değişikliğine değiniliyor.

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni amiral gemisi iPhone modellerini bizlerle buluşturacak. Bu telefonlardan en güçlüleri de şüphesiz Pro modeller olacak. Şimdi ise eylülde tanıtıldığını göreceğimiz iPhone 18 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntılar, cihazda yeni neler göreceğimizle ilgili.

Akıllı telefonlar konusunda Çin’den güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgiler,iPhone 18 Pro modelinin tasarımıyla ilgili 2 önemli detayı bizlerle buluşturuyor.

Daha küçük dinamik ada gelecek, kamera değişmeyecek

Apple’ın iPhone 18 Pro’da Face ID özelliklerini ekran altına taşıyıp Dinamik Ada’yı küçültebileceği konuşuluyordu. Ancak son zamanlarda bunun iptal olabileceğine dair de iddialar vardı. Digital Chat Station’ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı yeni bilgilere göre şirket, hâlâ karar verebilmiş değil.

Bir senaryoda mevcut ekran korunurken diğerinde ise “mini Dinamik Ada” içeren bir tasarım düşünüyor. Apple’ın hâlâ her iki seçeneği değerlendirdiği ve henüz bir karar verilmediği de eklenmiş. Eğer küçük Dinamik Ada bu modelde gerçeğe dönüşmez ise iPhone 18 Pro’nun en büyük tasarım değişikliklerinden birinin iptal olacağını ve büyük oranda iPhone 17 Pro ile aynı görünümle geleceğini düşünebiliriz.

Bir diğer konu ise kamera tarafında. Digital Chat Station’ın kaynaklarına göre Apple’ın ilk olarak geçen yılki iPhone 17 Pro ile tanıttığı ekranın üst kısmını tamamen kaplayan dikdörtgen ada içerisindeki kamera kurulumu iPhone 18 Pro’da değişmeyecek. Yani öncekiyle aynı görüneceğini söyleyebiliriz. Sadece arka kısımdaki malzemelerde ve küçük detaylarda değişiklik yapılabileceği belirtilmiş.