iPhone Duo Lansmanı Samsung’a Yaradı: Galaxy Z Fold 8 Satışları %20 Arttı!

iPhone Duo'nun yüksek fiyatı ve ekran sorunları sonrası Samsung Galaxy Z Fold 8 satışları Güney Kore'de %20'nin üzerinde artış gösterdi.

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına ilk adımı olarak lanse ettiği iPhone Duo, beklenenin aksine ezeli rakibi Samsung’un yüzünü güldürdü.

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Güney Kore telekomünikasyon sektöründen gelen son pazar verileri, iPhone Duo’nun piyasaya çıkışının ardından Samsung Galaxy Z Fold 8 satışlarında %20’yi aşan ters yönlü, dikkat çekici bir sıçrama yaşandığını ortaya koyuyor. Katlanabilir ekran rekabetinde ibrenin yeniden Samsung’a dönmesinde ise hem ciddi fiyat farkı hem de Apple cephesinde baş gösteren donanım sorunları etkili oldu.

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Yüksek fiyat ve donanım sorunları tercihleri değiştirdi

Katlanabilir telefon almak isteyen tüketiciler, ilk etapta tercih yapmadan önce Apple’ın iPhone Duo modelinin teknik özelliklerini ve fiyatını görmeyi bekledi ancak resmî duyuruyla birlikte 256 GB depolamaya sahip Galaxy Z Fold 8 yaklaşık 2,28 milyon won (~1.700 dolar) seviyesinden başlarken, aynı depolama alanına sahip iPhone Duo’nun 3,29 milyon won (~2.451 dolar) başlangıç etiketine sahip olması dengeleri değiştirdi. Aradaki 1 milyon wonu aşan devasa fiyat uçurumu, geciken teslimat tarihleri ve teknik özellikler arasındaki farklar, tüketicilerin hızla Samsung mağazalarına yönelmesine yol açtı.

Satışların başlamasıyla birlikte baş gösteren ekran kırılma şikayetleri ise tablonu Samsung lehine daha da netleştirdi. Üretim hatasından kaynaklanan ekran arızaları nedeniyle iPhone Duo kullanıcılarının teknik servislere akın etmesi, ilk nesil bir üründe donanım riski almak istemeyen kullanıcıları olgunlaşmış bir model olan Galaxy Z Fold 8’e yönlendirdi.

Peki siz bugün birini satın alacak olsanız tercihiniz ne olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.