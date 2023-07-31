Apple çoğu ürünüyle dünya üzerinde oldukça tercih edilen bir marka olsa da elbette bu durum, ürünlerinin eksik yanları olmadığı anlamına gelmez. Bu içerikte dikkati çekmek istediğimiz konu, iPhone klavyeleri. Sizce de bu klavyelerde bazı aksaklıklar yok mu?

Patronunuza veya flörtünüze bir mesaj attığınızı düşünün. Eğer klavye ayarlarınızda otomatik düzeltme açıksa, siz doğru yazsanız bile bazı kelimelerin istemediğiniz şekilde düzeltilmesi muhtemeldir.

Üstelik bu klavyedeki talihsizlikler yalnızca bununla sınırlı değil! O zaman gelin; iPhone klavyelerinin, yazma deneyiminizi nasıl yavaşlattığına bakalım.

Kullanıcıların, telefon seçimlerini iPhone'lardan yana kullanmasının sebebi elbette cihazın sunduğu ayrıcalıklar ve özellikler ancak iPhone klavyelerinin, kullanıcılarını pek de memnun ettiği söylenemez.

Özellikle Android bir cihazdan iPhone’a geçiş yaptıysanız, klavye deneyiminizin bir hayli farklılaştığına şahit olabilirsiniz. Bu durumda genellikle kendinizi her zamankinden daha yavaş yazarken bulursunuz ancak bunun tek sebebi, alışkın olduğunuz klavyenin değişmiş olması değil. Peki iPhone klavyelerindeki sorunlara neden olan şeyler neler?

Apple, ürünlerinin görselliğini ve biçimini bazen işlevinin üzerinde tutar.

Birçok Android klavyesinde sayı satırı en üstte bulunur ve boşluk çubuğunun her iki yanında, nokta ve virgül vardır. Bu dizayn da kullanıcıların, ihtiyacı olan karakterlerin birçoğuna kesinti veya aksaklık olmadan ulaşabileceği anlamına gelir.

Fakat Apple klavyelerinde çok daha az karakter bulunur. Örneğin sayı satırı, nokta ve virgül bir sayı tuşunun içine yerleştirilmiştir. Bu da kullanıcıları bir sayıya, noktaya veya virgüle her ihtiyaç duyduklarında, klavyede ekstra bir tuşa daha basmaya mecbur kılar. Böylece klavyedeki hızınız düşer.

Ancak bu düzen, Safari arama çubuğunda farklılaşır.

Safari'de Apple, boşluk çubuğunun yanında nokta tuşuna yer verir. İlk başta bu durum mantıklı gözükse de aslında noktanın varlığıyla boşluk tuşunun kapladığı alan azalır ve bu da klavye deneyiminizi bariz bir şekilde olumsuz etkiler. Yani boşluk çubuğuna dokunmak istediğinizde yanlışlıkla noktaya dokunma ihtimaliniz artar.

Yine klavyenize birden fazla dil eklediğinizde işler daha da karmaşık bir hal alır. Klavyede emojilere gidileceğini belirten simge kaybolur ve yerini klavyenizde kullanmak istediğiniz dili seçebilmeniz amaçlı küre şekli gelir. Emojileri kullanmak istediğinizde ise bu küre simgesine birkaç kez basmanız gerekir.

Klavyeyi nerede kullandığınızla alakalı değişkenlik gösteren bu tutarsızlık, Apple için alışılmışın dışında bir durumdur ve keyfinizi kaçıracak bir yazma deneyimiyle karşı karşıya kalmanıza sebep olur.

Ayrıca kullanıcıların klavye deneyimini yavaşlatan bir diğer şey ise iPhone’un metin tahmin etme özelliği.

Eğer iPhone’unuzda metin tahmini açıksa; genellikle bir şeyler yazarken bu özellik, istediğiniz kelimeyi siz ona dokunana kadar görüntüler ve kelime bir anda başka bir şeye dönüşür. Ardından bu yanlış kelimeyi silmeniz ve manuel biçimde tekrar yazmanız gerekir. Bu sebeple kullanıcıların büyük çoğunluğu, bu özelliği kullanmak yerine kelimelerini manuel bir biçimde yazmayı tercih eder.

Otomatik düzeltme özellikleriyle ilgili daha farklı bir problem de var. Bu özellik; ilk iPhone modellerinde, kullanıcıların, yazım hatalarını düzeltmeleri için o kişinin sıklıkla kullandığı kelimeleri önermekteydi. Fakat o zamanlardan bu zamanlara Apple, otomatik düzeltme algoritmasını değiştirdi ve neyse ki bu tuhaf durum büyük ölçüde ortadan kalktı.