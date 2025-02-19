Apple, yeni uygun fiyatlı iPhone modelini bugün tanıtacak. Cihazın, iPhone SE 4 değil de iPhone 16E olarak geleceği konuşuluyordu. Şimdi ise bunu destekleyen yeni kanıtlara ulaşıldı.

Apple, bugün herkesin beklediği yeni uygun fiyatlı iPhone modelini tanıtacak. Henüz tam saati belli değil ancak cihazın günün ilerleyen saatlerinde yazılı bir duyuruyla tanıtılmasını bekliyoruz.

Bu modelin, iPhone SE serisinin yeni nesli olması bekleniyor. Bu yüzden de ismi hep iPhone SE 4 olarak anılmıştı. Ancak son birkaç ayda çıkan iddialar, şirketin SE 4 yerine yepyeni bir isimlendirme kullanabileceğini ve iPhone 16 ailesinin bir parçası olarak "iPhone 16E" ismiyle gelebileceğini ortaya koymuştu. Bugün bu iddia daha da güçlendi.

Kutusunu gördüğünü iddia edenlere göre telefon, gerçekten de iPhone 16E olarak gelecek

Bu iddia, ilk olarak aralık ayının başına dayanıyor. Fixed Focus Digital isimli 2 milyon takipçili bir kaynak, telefonun iPhone 16E olarak geleceğini öne sürmüştü. Onun ardından da farklı kaynaklar buna destek vermişti. Bunlardan biri de Majin Bu idi.

Majin Bu, dün yeni bir paylaşım yaptı. Edindiği bilgilerde telefonun kutusuna ulaşanların iPhone SE 4 yerine iPhone 16E ismiyle karşılaştıklarını aktardıklarını ifade etti. Bu da iddiaları iyice güçlendirdi.

Zaten son zamanlarda birçok farklı yerde iPhone 16E ismini görmüştük. Örneğin birçok e-ticaret listelemesinde cihazın kılıfları “iPhone 16E kılıfları” olarak nitelendirmişti. Tim Cook’un cihazın tanıtım tarihi duyurusunda “ailenin yeni üyesi” ifadelerini kullanması da cihazın iPhone 16 ailesi kapsamında tanıtılabileceğini göstermişti. Kısacası SE 4 yerine iPhone 16E olarak gelme ihtimali bir hayli yüksek. Bugün iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.

iPhone 16E’nin (ya da SE 4) iPhone 14 tasarımını benimsemesini ve Face ID’yle gelmesini bekliyoruz. Cihaz, 8 GB RAM ve A18 çiple gelecek. Bu da Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine destek vermesini sağlayacak. Arkada 48 MP’lik tekli kamera kurulumu yer alacağını belirtelim

iPhone 16E'nin tahminî Türkiye fiyatı için