Mark Gurman, bu hafta tanıtılması muhtemel dördüncü nesil iPhone SE'nin özelliklerini açıkladı. Ayrıca telefonun fiyatı ile ilgili de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu hafta duyurmasını beklediğimiz uygun fiyatlı iPhone modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarla dördüncü nesil iPhone SE'nin bazı teknik özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Onca iddiaya rağmen Mark Gurman, iPhone SE 4'ün iPhone 14 ailesine benzer bir yapıda olacağını söylüyor. Yani "Dynamic Island" olarak isimlendirilen ekran çentiği, bu modelde bulunmayacak. Ancak telefon, tasarım açısından eski görünecek olsa da giriş seviye iPhone 15'ten daha modern özelliklerle donatılacak.

iPhone SE 4, Apple Intelligence destekleyecek

Mark Gurman'a göre iPhone SE 4, Apple'ın A18 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca bu akıllı telefonda iPhone 15 Pro ile hayatımıza giren Apple Intelligence teknolojisi yer alacak. Mark Gurman, iPhone SE 4'ün bir ilke de sahip olacağını söylüyor. Açıklamaya göre uygun fiyatlı iPhone, Apple'ın ilk kendi üretimi hücresel modemine ev sahipliği yapacak. Face ID ile USB Type-C portu da iPhone SE 4'ün özellikleri arasında yer alacak.

Deneyimli Apple analisti, iPhone SE 4'ün fiyatı ile ilgili de bir açıklamada bulundu. Gurman, açıklaması sırasında "yaklaşık 500 dolar" ifadesini kullandı. iPhone SE 3'ün 429 dolarlık fiyata sahip olduğunu düşünecek olursak Apple, 2025 model uygun fiyatlı telefonunun fiyatını birazcık artırabilir gibi görünüyor. Tüm bunlar, bu hafta içersinde belli olacaktır.