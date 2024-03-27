Apple'ın yeni iPhone SE 4 akıllı telefonları için ekran tedarik tekliflerini topluyor. Tedarik görüşmelerinde ortaya çıkan en önemli ayrıntı ise iPhone SE 4'ün ekran boyutu oldu.

iPhone tedarik zincirlerinden gelen iddialara göre Samsung, BOE ve Tianma, iPhone SE 4'ün OLED ekranlarını üretmek için Apple ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerin sonucunda işi almaya yakın olan firma Çinli üretici BOE gibi gözüküyor. Yeni iPhone SE 4'ün ekran boyutlarının da iPhone 14 ekranları ile aynı boyutta olacağı ortaya çıktı.

Dördüncü nesil iPhone SE, iPhone 14 ile benzer şekilde 6,1 inçlik ekran boyutuna sahip olacak. Apple bu paneller için iPhone 15 panellerine ödediğinden çok daha düşük bir meblağ ödeyecek. Zira bu paneller için iPhone 13 ve iPhone 14'ün ekranlarının üretiminden kalan parçaları da kullanacak. Ayrıca üreticilerin de bu ekranlar için ar-ge bütçesi ayırmaları gerekmeyecek.

Elde kalan iPhone parçaları değerlendirilecek

Yeni nesil iPhone SE 4'lerde Touch ID yerine yine Face ID olacak. Ayrıca cihazın bir USB-C girişi, bir aksiyon butonu, ana sayfa butonu ve ekran kilidi bulunacak. iPhone SE 4'ün 2025 yılında piyasada olması bekleniyor. Öte yandan bu modellerin çok daha hızlı bir şekilde eskiyeceği ifade ediliyor. Kullanılacak parçaların hem eski teknoloji olması hem de bir yıl sonra gelecek olması bu iddiaları destekliyor.

Yine de iPhone SE 4, Apple ekosistemine geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir alternatif olacak.